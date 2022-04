Quarto Grado, anticipazioni puntata 15 aprile 2022: l’omicidio di Liliana Resinovich

Come ogni venerdì, l’appuntamento su Rete 4 è con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra omicidi irrisolti, gialli e casi di cronaca sotto i riflettori.

Le ultime novità sulla morte di Liliana Resinovich

Il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il giallo di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio scorso. Più il tempo passa, più emergono nuovi interrogativi: si tratta di un suicidio? La famiglia non è convinta di questa pista.

L’omicidio di Gigi Bici

Al centro della puntata di stasera anche l’omicidio di Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come Gigi Bici, l’uomo che è stato ucciso con un colpo di pistola al volto. Il 60enne era scomparso l’8 novembre, il suo cadavere è stato ritrovato il 21 dicembre vicino alla sua macchina. Per l’omicidio è stata arrestata Barbara Pasetti, con l’accusa di tentata estorsione. La 44enne che ha trovato il corpo ha raccontato di non aver mai conosciuto l’uomo. Secondo chi indaga, invece, la fisioterapista si sarebbe messa in contatto con il 60enne per eliminare l’ex marito, che avrebbe già provato ad avvelenare.