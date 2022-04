Quarto Grado, anticipazioni puntata 8 aprile 2022: i casi di Liliana Resinovich e Alberto Genovese

Come ogni venerdì l’appuntamento su Rete 4 è con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Loro, con gli esperti in studio, anche questa sera si occuperanno di casi irrisolti, omicidi e gialli della cronaca degli ultimi giorni.

L’omicidio di Liliana Resinovich

Il programma, a cura di Siria Magri, si aprirà con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio. Ora le indagini si stanno concentrando su come sia morta: le tracce di una leggera asfissia ritrovate sul suo corpo fanno pensare che possa trattarsi di suicidio. Ma la famiglia non crede a questa ipotesi.

Il caso dell’imprenditore Alberto Genovese

Ma non solo. Al centro della trasmissione anche il caso di Alberto Genovese, l’imprenditore milanese arrestato il 7 novembre del 2020 con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne durante una festa a casa sua. L’uomo ora si trova in clinica per disintossicarsi, ma resta ai domiciliari. Lo scorso 5 aprile è cominciato il processo, il suo collegio difensivo ha ribattuto alle accuse, affermando che ci fu un rapporto sessuale consenziente e ha chiesto il rito abbreviato. L’udienza, però, si è conclusa con un rinvio al primo giugno, giorno in cui il giudice prenderà una decisione.