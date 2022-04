Quarto Grado, anticipazioni puntata 22 aprile 2022: la scomparsa di Andrea Rabciuc, gli ospiti di stasera

Torna, come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Con loro in studio, per parlare di gialli da risolvere e omicidi, tanti esperti.

Dove è finita Andrea Rabciuc? Le novità sulla ragazza scomparsa

Il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il mistero della scomparsa di Andrea Rabciuc, la 27enne dai capelli celesti scomparsa la scorso 12 marzo dopo una festa in una roulotte a Jesi, vicino ad Ancora. La sua è una fuga volontaria? O la ragazza è stata uccisa? Sono tante le domande e gli inquirenti continuano, senza sosta, a indagare sul caso.

Il giallo di Liliana Resinovich

Ma non solo. Al centro della puntata anche il giallo di Liliana Resinovich, la donna trovata morta in un bosco vicino casa il 5 gennaio scorso. Il Dna, che è stato trovato sul cordino vicino al suo corpo, non è né del marito, Sebastiano Visentin, né dell’amico del cuore Claudio Sterpin. Intanto, gli inquirenti hanno predisposto nuovi esami sui cellulari della donna e sulla bottiglietta che aveva accanto quando è stata trovata morta. I parenti, dal canto loro, non credono all’ipotesi del suicidio volontario.