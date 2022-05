Quarto Grado, anticipazioni puntata 6 maggio 2022: i casi di Liliana Resinovich e Mario Bozzoli

Torna, come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che si occupa di inchieste e gialli ancora da risolvere. Alla conduzione i due giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.

Il giallo di Liliana Resinovich: è stata uccisa?

Il programma, a cura di Siria Magri, questa sera tornerà ad occuparsi del giallo di Liliana Resinovich, la donna di Trieste ritrovata senza vita in un bosco vicino casa il 5 gennaio scorso. Chi indaga sta setacciando ogni possibile pista per arrivare alla verità, ma la famiglia continua a ritenere impossibile l’ipotesi del suicidio. Lily è stata uccisa?

La scomparsa di Mario Bozzoli

E non finisce qui. Al centro della serata anche la vicenda di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno, in provincia di Brescia, scomparso nel nulla l’8 ottobre del 2015. Al momento l’unico imputato, a piede libero, nel processo che si sta svolgendo davanti alla Corte d’assise è il nipote Giacomo, un 36enne. Chi indaga si sta concentrando su un fatto: l’imprenditore può essere stato gettato in uno dei forni della sua azienda?