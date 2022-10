Quarto Grado, anticipazioni puntata 7 ottobre 2022: i casi di Silvia Cipriani e Saman Abbas

Come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento su Rete 4 per i telespettatori è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, tra casi da risolvere, gialli e vicende di attualità.

Come è morta Silvia Cipriani?

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la trasmissione con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, l’ex postina originaria di Rieti trovata senza vita mercoledì scorso, dopo due mesi di ricerche. La donna, di 77 anni, come ha fatto a finire in un burrone a Scrocco di Montenero? E cosa riveleranno la sua automobile e il suo corpo agli inquirenti che stanno indagando?

La scomparsa di Saman Abbas a Quarto Grado

Non finisce qui. Al centro della puntata anche il caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa il 30 aprile dello scorso anno in provincia di Reggio Emilia. Il video mandato in onda dalla trasmissione dimostra come il padre di Saman viva in Pakistan, nonostante la richiesta di estradizione. Ma che fine ha fatto la giovane, che aveva rifiutato il matrimonio combinato dalla sua famiglia?