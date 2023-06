Quarto Grado-Le Storie, anticipazioni 16 giugno 2023: la scomparsa di Kata e le ultime news su Liliana Resinovich

Come ogni venerdì che si rispetti, anche ora che l’estate è alle porte e i palinsesti sono stati stravolti, l’appuntamento su Rete 4 è uno. Ed è quello con Quarto Grado – Le Storie, che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra casi di cronaca, omicidi, misteri ed esperti pronti a fare chiarezza. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, venerdì 16 giugno.

La scomparsa di Kata a Firenze, dove si trova la bambina?

Il programma a cura di Siria Magri questa sera, venerdì 16 giugno, stando alle anticipazioni riportate sul comunicato ufficiale, aprirà con la vicenda di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno. Di lei, da quel sabato, non si hanno più notizie e i genitori sono disperati. Col passare dei giorni, inoltre, stanno spuntando nuovi dettagli, ma la chiave del mistero sembra possa essere l’albergo occupata nel quale la bimba viveva con i genitori. L’edificio potrebbe rivelarsi un elemento-chiave, per il ritrovamento della piccola. Si tratta di un rapimento? Di una vendetta?

Kata, scarcerato il papà: ipotesi vendetta per stupro. Il testimone: ‘L’hanno trascinata con la forza’

La storia di Liliana Resinovich stasera a Quarto Grado

Ma non finisce certo qui. Al centro della puntata di questa sera, anche la storia di Liliana Resinovich. Il gip di Trieste ha chiesto nuovi esami, per verificare il giorno e le cause del decesso della donna. Nuovi indizi potrebbero far capire se la morte di Lili sia stata per suicidio o un caso di omicidio.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Quarto Grado, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming (e in replica) sul portale Mediaset Infinity. L’appuntamento, intanto, è per stasera, venerdì 16 giugno, a partire dalle 21.20 circa.