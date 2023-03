Raf, chi sono i figli Bianca e Samuele: età, vita privata, chi è la moglie Gabriella Labate

È tutto pronto per una nuova puntata di Domenica In condotta da “Zia Mara”, che questo pomeriggio vedrà arrivare in studio anche il famoso cantautore Raf. Racconterà della sua carriera, ma soprattutto della sua famiglia. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco chi sono i figli Bianca e Samuele e tutto quello che sappiamo su di loro.

Raf, chi è la moglie Gabriella Labate

Gabriella Labate è la dolce metà del cantautore Raf, è nata a Roma il 14 ottobre del 1964, ha 58 anni ed è del segno della bilancia. Ha avuto una carriera molto fiorente come showgirl, ballerina, attrice e coreografa. Dal 2016 ha scoperto di avere una malattia rarissima con cui deve fare i conti ogni giorno. Non è chiaro cosa abbia e non ha mai voluto raccontarlo, sappiamo, però, che ha subito un’operazione molto invasiva che le ha procurato una profondissima cicatrice lungo tutto il torace ed è stata ricoverata al policlinico Gemelli per lunghi mesi. Ad oggi pare stia bene e vive le sue giornate in compagnia dell’amato marito con cui ha avuto due figli: Bianca e Samuele.

Chi è la figlia Bianca: età, vita privata

Bianca è la primogenita di Raf e Gabriella, nata nel 1997 e oggi ha 26 anni. Ha seguito le orme dei suoi genitori e fin da piccolissima si è appassionata alla fotografia, alla regia e alla pittura. A 17 anni ha aperto un canale YouTube dedicato proprio alla pittura ed è poi approdata sul piccolo schermo nel programma “Avanti un altro”. Raf ricorda con tenerezza quando regalò a sua figlia la prima macchina fotografica per il suo 13esimo compleanno. Tre anni dopo è stata proprio lei a dirigere il videoclip “L’arcobaleno”, per la canzone del padre. Ad oggi vive tra l’Italia e gli Stati Uniti cercando di diventare una pittrice affermata.

Chi è il figlio Samuele: età, vita privata

Samuele Riefoli è il secondogenito e ha avuto la passione per la musica fin da piccolissimo. Lui nasce a Roma nel 2000 e ha 23 anni. Sin dall’età di 13 anni ha avuto baffetti e pezzetto, che gli sono valsi il soprannome di “D’Artagnan”. Ad oggi sta cercando di sfondare nel mondo della musica proprio con il nome d’arte “D’Art”. Ha scritto un pezzo con il padre “Samurai”, uscito nel 2019.