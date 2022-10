Raffaele di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Daniela: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico. Al centro dello studio, sotto i riflettori, Raffaele, un nuovo cavaliere del parterre maschile, che ha deciso di mettersi in gioco. E di conoscere meglio Daniela.

La conoscenza tra Daniela e Raffaele

Daniela e Raffaele si sono conosciuti nel salotto televisivo di Uomini e Donne e hanno deciso di uscire insieme. Daniela ha raccontato l’esterna, la prima cena che è stata un po’ particolare. Il motivo? Raffaele avrebbe un’antipatia nei confronti dei napoletani e Daniela è campana, vive ad Avellino. Questo farà incrinare la loro conoscenza?

Il rapporto con l’ex

Ma non solo. Daniela ha raccontato che Raffaele, per tutta la serata, ha parlato dell’ex compagna, quasi come se lui fosse ancora legato a lei. Sarà così? Dell’uomo sappiamo che ha diverse case a Rimini, ma sicuramente impareremo a conoscerlo meglio durante il corso della trasmissione.

Sappiamo che Raffaele ha avuto due storie importanti, una durata ben 35 anni. Ed è papà, ha una figlia.