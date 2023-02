Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono in crisi? Cosa è successo

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono in crisi? I due ballerini di Amici sembra stiano passando un brutto momento di crisi, ma perché? Che è successo?

La crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Stando ad alcune indiscrezioni, l’insegnate di Latino-americano è decisamente sottotono, negli ultimi giorni. Anche Sua moglie, inoltre, sembra avere la testa persa nei suoi pensieri. Perché? Gli allievi del ballerino, inoltre, non si sentono seguiti abbastanza: Megan Ria, infatti, ha chiesto di essere seguita da Emanuel Lo; anche Mattia Zenzola ha avuto diversi problemi con Todaro, tanto da voler essere seguito da Alessandra Celentano.

Le indiscrezioni che circolano attualmente vedono Raimondo Todaro e Francesca Tocca totalmente in crisi; secondo il settimanale Nuovo Tv, infatti, i due ballerini starebbero vivendo un periodo molto delicato. Le loro difficoltà avrebbero avuto inizio lo scorso novembre e da mesi, quindi, entrambi sono sottoposti a una brutta pressione negativa. Ma quali sono i motivi della crisi? Al momento i motivi della crisi fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca non sono noti: i due, comunque, non si mostrano più insieme, né pubblicamente, né tantomeno sui social.

Non è la prima volta che il loro rapporto subisce uno scossone: ricordiamo, infatti, che in passato la coppia si è separata per diverso tempo; la ballerina ha iniziato a frequentare l’ex allievo di Amici Valentin Dimitru, salvo poi tornare fra le braccia di Todaro, con il quale è convolata a nozze. Raimondo e Francesca stanno insieme dal 2014 e insieme hanno una figlia: la bimba ha 9 anni e ha iniziato a seguire i passi dei genitori nel mondo della danza. Cosa succederà questa volta? Ad Amici 2022 scoppia il caso Todaro. L’insegnante di ballo latino-americano della scuola di danza più famosa della tv Italiana è al centro delle polemiche per una serie di litigi e discussioni avuti con alcuni degli studenti del talent show di Maria De Filippi.