Raimondo Todaro e Francesca Tocca stanno ancora insieme? Ultime news sulla coppia in vista del Serale di Amici. Il gossip nuovamente cerca di sfornare nuove verità attorno alla coppia di Raimondo Todaro e Francesco Tocca, ormai da qualche edizione protagonisti del talenti di “Amici”. Si saranno realmente lasciati? Ora, tutti gli indizi porterebbero a una clamorosa rottura della coppia, come hanno fatto intuire anche le recenti puntate del talent.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati?

Secondo “Il Mattino”, e di seguito altre note testate giornalistiche italiane, davvero ci sarebbero seri problemi tra Raimondo Todaro, attualmente professore/ballerino del programma, e la sua compagna Francesca Tocca, ballerina all’interno del cast di “Amici 22”. Todaro da più di qualche settimana avrebbe perso il suo solito smalto all’interno del programma, tanto che pure diversi allievi hanno deciso di approdare sotto la supervisione di altri insegnanti. Insomma, tutto fa presagire seri problemi nella vita di Todaro. Probabilmente legati alla sfera amorosa.

Una situazione, che sentendo le voci all’interno del “dietro le quinte” di Amici 22, vedrebbe addirittura lo stesso Raimondo Todaro a un bivio: proseguire, seppur demotivato, con la cattedra nel programma, o addirittura lasciare definitivamente il talent per problemi personali. Insomma, Maria De Filippi potrebbe essere costretta anche a prendere decisioni corsa, considerato come Todaro in questo momento risulta una mina vagante all’interno del suo programma. Ma se dovesse andare via, chi lo sostituisce?

Oggi, Raimondo Todaro e Francesca Tocca non pubblicano più nulla sui social network. Una loro foto insieme manca da novembre 2022, in un dato che fa parlare, e anche tanto, gli esperti di gossip. Infatti, se una coppia non pubblica sui social, soprattutto materiale insieme, spesso è intuibile come stiano attraversando un momento di crisi, che nel caso di Raimondo Todaro si starebbe trasformando nella fine della propria relazione con la compagna.