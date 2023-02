Raimondo Todaro lascia Amici? Ultime news sulla moglie Francesca Tocca

È il settimanale “Nuovo Tv” a lanciare l’indiscrezione secondo cui l’insegnante starebbe pensando di lasciare il talent show di Canale 5: alla base della decisione una nuova presunta crisi con la moglie, ballerina professionista del programma, e gli screzi con alcuni allievi.

Raimondo Todaro lascia Amici 2023?

Raimondo Todaro pronto a lasciare Amici? Per il professore di danza non sarebbe un momento facile. All’interno della scuola i continui battibecchi con l’allievo Mattia lo avrebbero provato, così come il fatto che Megan l’abbia “lasciato” per farsi seguire dal collega Emanuel Lo. Non solo: stando a quel che riferisce il settimanale Nuovo Tv, Todaro starebbe vivendo una nuova crisi con la moglie Francesca Tocca, anche lei presente nel talent show di Canale 5 in qualità di ballerina professionista. “Dietro l’inquietudine di Raimondo ci sarebbe il momento ‘no’ che vive con la moglie Francesca Tocca, come lui nel cast dello show” scrive la fonte.

Tocca e Todaro avevano già attraversato una crisi di coppia nel 2020, e lei aveva intrapreso una relazione con Valentin, allievo di Amici. Qualche mese dopo il ritorno di fiamma con Raimondo, ora – si mormora – un nuovo momento difficile. Il professore di danza sembra pronto a dire addio alla scuola di Canale 5: dietro la decisione una crisi con la moglie Francesca Tocca. E i ragazzi lo mollano. Sono ore complicate per Raimondo Todaro, insegnante di danza latino-americana nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Da diversi giorni, infatti, pare che sia sempre più concreta l’intenzione del ballerino di lasciare la sua cattedra nel talent show di Canale 5, dove sta passando un periodo non esattamente semplice, tanto lavorativamente quanto sul piano privato. Ma cosa sta succedendo? Negli ultimi giorni, Raimondo Todaro è stato al centro di alcuni screzi con i suoi allievi all’interno della scuola di Amici. Sono già due, infatti, i ballerini che hanno deciso di cambiare insegnante di danza, lasciando il proprio professore per dirigersi altrove.