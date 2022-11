Raina Kabaivanska, chi è il soprano: età, carriera, chi è il marito, dove vive, oggi, figlia, foto e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il soprano Rajna Kabaivanska, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

https://twitter.com/altrogiornorai1/status/1597545695493648384

Dagli esordi al debutto della soprano Rajna Kabaivanska

Rajna Kabaivanska è nata a Burgas il 15 dicembre del 1934 ed è una nota soprano, naturalizzata italiana. Lei è una delle cantanti liriche più importanti dei nostri tempi: nata in Bulgaria, da padre medico e veterinario e da una professoressa di fisica, Rajna ha sempre abitato e studiato a Sofia. E ha iniziato ad avvicinarsi alla musica da piccola: ha studiato pianoforte, canto accompagnandosi con la fisarmonica. E poi si è iscritta al conservatorio della città, dove si è diplomata in canto e in pianoforte. E dove è stata membro del coro del teatro dell’Opera come soprano. Nel 1957, invece, ha debuttato all’opera nazionale Bulgara e ha ottenuto, l’anno dopo, una borsa di studio dal governo bulgaro comunista per studiare a Mosca.

L’arrivo in Italia e i successi

Rajna, però, ha preferito studiare in Italia, dove ha seguito gli insegnamenti di Zita Fumagalli Riva. E nel 1959 ha debuttato nel Tabarro di Giacomo Puccini a Vercelli. Nel 1961, invece, ha debuttato alla Piccola Scala di Malipiero e ha vinto il concorso della scuola giovani del Teatro alla Scala. Il rapporto con la Scala, d’altra parte, è stato intenso, soprattutto negli anni ’60. Ma il soprano si è esibita anche in altri teatri, tra cui il Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House di Londra.

L’insegnamento e gli altri suoi lavori

Un successo dopo l’altro: ha calcato le scene fino ai primi anni del XXI secolo, poi si è dedicata all’insegnamento presso l’accademia di musica chigiana. E dirige corsi in Italia, Spagna e Francia. Inoltre è anche membro di giuria di diversi concorsi prestigiosi e nel 2019 ha collaborato al docufilm La Moda proibita.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Nel 1969 il soprano ha conosciuto Franco Guandalini, giovane regista operistico all’epoca assistente di Giorgio De Lullo. Oggi l’uomo, che è suo marito, è un collezionista d’arte e farmacista a Modena, dove la famiglia vive. Dal loro amore è nata Francesca, chiamata così per l’opera di Zandonai, che è una dottoressa in archeologia.