Ramona Badescu diventa mamma a 51 anni: ‘Ignazio è il mio miracolo’

Ha deciso di ritornare sul piccolo schermo e di raccontarsi a cuore aperto Ramona Badescu, attrice, showgirl e cantante romena naturalizzata italiana. Lei, che è stata la prima donna del Bagaglino, oggi si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Serena Bortone nella trasmissione di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’, quella che prenderà il via a partire dalle 14. E parlerà sì della sua carriera, ma anche dell’amore immenso per suo figlio Ignazio, che l’ha resa mamma a 51 anni, quando pensava di non riuscire più a restare incinta.

Ramona Badescu e l’amore per il figlio Ignazio

Ramona Badescu all’età di 51 anni è diventata mamma di Ignazio, quando in realtà era pronta a tentare una fecondazione assistita. Grandissimo il desiderio di diventare mamma, che il “miracolo” è avvenuto: è rimasta incinta in modo naturale. Ai microfoni di Storie Italiane, qualche tempo fa, la showgirl ha raccontato: “Avevo deciso da quando ero piccola di essere mamma. Prima avevo una bimba pelosa, il mio cagnolino, poi Dio ha voluto che accadesse un miracolo, che diventassi mamma di un bambino così bello e dolce”.

Il parto a 50 anni

“Non è soltanto la vita, c’è anche la vita biologica: se mantieni una vita sana, non fumi, mangi bene, è possibile diventare mamma a 50 anni. Ho tenuto molto privata la mia vita da futura mamma e da mamma, mi sembra molto bella da preservare” – ha raccontato. Ramona Badescu, infatti, era pronta per la fecondazione assistita: “Quando sono andata per iniziare la procedura, il ginecologo mi ha guardato con un grande sorriso e mi ha detto che ero incinta di due settimane” – aveva spiegato sulle pagine del settimanale Diva e Donna.

Ignazio, quindi, è venuto al mondo, nato dall’amore tra Ramona e l’imprenditore Narcis Gordeanu: lui è anche un avvocato e un professore universitario e sono convolati a nozze nel 2017.