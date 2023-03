Ramona Badescu: chi è, età, carriera, oggi, foto, marito, figlio, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili, a Don Davide Banzato, alla vincitrice di The Voice Kids e all’attore Lino Guanciale, anche Ramona Badescu. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore!

Dagli esordi al debutto di Ramona Badescu

Ramona Badescu è nata a Craiova il 29 novembre del 1968 ed è una nota attrice, showgirl e cantante naturalizzata italiana. Sappiamo che è cresciuta in Romania in una famiglia benestante e che si è laureata in economia e commercio, poi dal 1990 si è trasferita in Italia. Nel 1994, infatti, ha debuttato nella serie tv Le storie di Farland, nel ruolo della chiromante, poi ha iniziato la sua carriera al cinema e sul piccolo schermo, dove ha interpretato ruoli significativi in fiction di successo come Incantesimo 2, La piovra 8.

Il successo al Bagaglino (e non solo)

Insieme a Giulia Montanarini, Pamela Prati e Angela Melillo è stata una delle primedonne del Bagaglino con lo spettacolo Marameo. Ma non solo. Nel 2005 ha partecipato alla seconda edizione del reality La Fattoria e nel 2007 l’abbiamo vista più volte in tv e a teatro. Recitazione sì, ma anche musica nella sua vita: nel 2010 è uscito l’album Jumi Juma, dove è stato pubblicato anche un duetto con Gigi Finizio.

L’attività politica

Ramona Badescu, inoltre, nel 2008 è scesa in politica e si è candidata per le elezioni comunali di Roma nella lista civica che sosteneva la candidatura a sindaco di Gianno Alemanno. Ed è stata poi nominata consigliere per i rapporti con la comunità romena.

Chi è il marito, figlio

Ma veniamo alla vita privata. La showgirl nel 1996 è convolata a nozze con un avvocato romano ed è diventata lì, in quel periodo, cittadina italiana. Nel 2017, però, archiviata quella storia, ha sposato un imprenditore e all’età di 51 anni è rimasta incinta del suo unico figlio, Ignazio, venuto al mondo nel 2019 quando lei era pronta a tentare una fecondazione assistita.

Instagram di Ramona Badescu

La showgirl ha un profilo Instagram e con l’account @ramonabadescuofficial vanta oltre 11 mila followers. E qui, come tutti, condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro.