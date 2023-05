Ranieri di Monaco e la storia d’amore con Grace Kelly: vita privata e matrimonio

Ranieri di Monaco e l’attrice Grace Kelly, ovvero il “matrimonio del secolo” come venne ribattezzato dalla stampa di tutto il mondo. Un evento straordinario, trasmesso anche in tv, per celebrare il coronamento della classica storia d’amore tipica delle fiabe: l’arrivo a Monaco dell’attrice a bordo del transatlantico Constitution che sparò una salva d’onore, la pioggia di garofani rossi e bianchi da un idrovolante e oltre 30.000.000 di spettatori in tutto il mondo a seguire la cerimonia. Poi la coppia si portò in luna di miele nel Mediterraneo a bordo dello yacht Deo Juvante II. Purtroppo però, com’è noto, non ci fu il “vissero per sempre felici e contenti” perché 26 anni dopo l’attrice morirà in un tragico incidente stradale.

Come nacque la storia d’amore tra Grace Kelly e il Principe Ranieri, la vita privata

La coppia si era conosciuta l’anno precedente a quello del matrimonio al festival del cinema di Cannes. Grace Kelly interpretava un ruolo importante nell’ultimo film prodotto in quegli anni da Alfred Hitchcock. Nell’aprile del 1956 il principe Ranieri III, salito al trono del Principato nel 1949, chiese e ottenne il permesso al matrimonio al governo francese sulla base di quanto stabilito dalla costituzione del principato nel 1918. Il matrimonio civile ebbe luogo il 18 aprile nel Palazzo dei Principi di Monaco, mentre quello religioso si svolse il 19 aprile 1956 nella cattedrale di Monaco, presieduto dal vescovo Gilles Barthe.

Chi sono i figli di Ranieri III e Grace Kelly, età, carriera, vita privata

La coppia ebbe tre figli: la primogenita, Carolina, nacque nel 1957. Si è sposata tre volte: prima con Philippe Junot, per due anni, prima di unirsi in matrimonio con Stefano Casiraghi (dal 1983 al ’90). Attualmente è sposata invece, dal 1999, con Ernesto Augusto di Hannover. Alberto è il secondo figlio di Ranieri III e Grace Kelly nonché attuale reggente del Principato di Monaco. E’ sposato dal 2011 con Charlène Wittstock. Infine Stefania (Stephanie) nata nel 1965: per lei i matrimoni con Daniel Ducruet (1995 – 1996) e in seconde nozze Adans Lopez Peres (2003 – 2004).