Raniero Monaco di Lapio, chi è la fidanzata Beatrice Olla: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin su canale 5! Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche il celebre attore Raniero Monaco di Lapio. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto su di sé: dall’amore alla carriera. Non solo, rivelerà anche alcuni dettagli sulla sua dolce metà: Beatrice Olla. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Raniero Monaco di Lapio

L’attore Raniero Monaco di Lapio ha avuto una vita amorosa piuttosto stabile e ricordiamo solo due grandi amori nella sua vita. Prima dell’attuale fidanzata, ha avuto una lunga e bellissima storia d’amore con Mirela Kovacevic. Tutti ricorderanno la sua rabbia nel momento in cui lei è stata eliminata dal reality: lui ha tirato un pugno sulla porta che gli è costato un richiamo dalla redazione. Ha sempre detto, senza timore, che un pezzo del suo cuore rimarrà per sempre legato a Mirela, che ha amato profondamente. Tuttavia, dopo un po’ di tempo ha incontrato la sua attuale fiamma: Beatrice Olla, conosciamola meglio!

Chi è Beatrice Olla: età e lavoro

Beatrice Olla è nata nel 1992 ed è una modella, ballerina e attrice di 31 anni. Impegnata nel mondo dello spettacolo come il fidanzato Raniero, prima di intraprendere la carriera sul piccolo schermo, ha lavorato alcuni mesi come cameriera e poi come agente in un’agenzia immobiliare. Infatti, i due si sono conosciuti nel ristorante in cui lei lavorava. Dopo la cena, lui le ha lasciato il biglietto con il suo numero di telefono. Tra i due è scoccata subito una scintilla nonostante i dieci anni di differenza. Stanno insieme da quasi sei anni e hanno partecipato assieme al talent “Dance, dance, dance” e ha messo in mostra tutte le sue doti da danzatore, ballando con la fidanzata. Lei, infatti, nasce proprio come ballerina: la danza è la sua più grande passione fin da piccola. Beatrice è anche una grande appassionata di fitness e yoga.

Film, foto e Instagram

Beatrice Olla ha preso parte diversi film e reality, tra cui: Non uccidere, al fianco di Miriam Leone; La mia seconda volta, al fianco di Luca Ward. Ha lavorato anche come testimonial per Vichy e Samsung. Continua a lavorare dietro le quinte e a elaborare coreografie per alcuni spettacoli. Da poco ha aperto anche un Lounge Bar a Trevignano Romano. Potete seguirla su Instagram dove ha quasi 6 mila followers: