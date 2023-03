Ranya Moufidi di The Voice Kids: età, canzoni, esibizioni, genitori

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Mogol e Mario Lavezzi, anche le quattro finaliste di The Voice Kids, il programma che si è concluso poche settimane fa e che ha visto al timone Antonella Clerici. In studio oggi ci saranno la vincitrice Melissa Agliottone, ma anche Ginevra Dabalà, Ranya Moufidi e Ilary Alaimo. Che si racconteranno a cuore aperto e parleranno dell’esperienza che hanno vissuto in prima serata.

Cosa sappiamo su Ranya Moufidi di The Voice Kids

Ranya Moufidi è stata una delle super finaliste di The Voice Kids, il programma che si è concluso poche settimane fa con la vittoria di Melissa. Sappiamo che ha 12 anni ed è originaria di Ciserano, in provincia di Bergamo: ha questo nome un po’ particolare, diverso dal solito, perché è nata in Italia, ma da genitori marocchini e, seppur così piccola, già conosce e parla bene cinque lingue (italiano, spagnolo, francese, arabo e inglese). Grazie al padre ha iniziato a cantare e ora questa è la sua più grande passione.

Le esibizione a The Voice Kids

La giovane cantante ha talento da vendere, nonostante l’età. E a The Voice Kids ha incantato tutti quando si è esibita sulle note di ‘Ovunque sarai’, brano di Irama. Ranya è stata scelta dal coach Clementino ed è riuscita ad arrivare fino alla fine, lei che era stata accompagnata lì dalla mamma, il fratello e la cugina. Il papà, infatti, vive in Marocco, dove lavora, ma la distanza non li ha certo divisi: i due sono uniti, complici e il grande amore è palpabile.

https://www.instagram.com/p/CpqwePdILJg/?utm_source=ig_web_copy_link

Instagram

Ranya ha un profilo Instagram e con l’account @ranya_moufidi vanta pochi followers. E ha poche foto: ma è ancora troppo piccola, forse, per i social.