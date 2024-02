Raşit di Terra Amara, chi è Şahin Vural: carriera, vita privata, età

Şahin Vural, chi è Raşit di Terra Amara, ospite di Verissimo sabato 3 febbraio 2024: chi è e quanti anni ha? Tutto su di lui.

Volto apprezzato della serie TV turca del momento, Terra Amara, quello di Raşit Kaya è un personaggio piuttosto amato. Difatti, come noto per gli spettatori, si tratta del marito della domestica di casa Yaman, Fadik (interpretata dall’attrice Polen Emre). Ma cerchiamo di scoprire di più sulla vita privata dell’attore che incarna il dipendente di una delle famiglie più ricche di Çukurova.

Data la risonanza che lo sceneggiato di Canale 5 sta avendo, i fan vorrebbero conoscere di più sul privato del gentile Şahin Vural, che questo sabato 3 febbraio 2024 sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Tutti i dettagli al riguardo.

Chi è Şahin Vural, Raşit di Terra Amara

Nato ad Adana (set anche del prodotto audiovisivo della Rete Ammiraglia di Mediaset), in Turchia, l’8 agosto del 1986, Şahin Vural ha, ad oggi (febbraio 2024), 37 anni. Il giovane uomo ha iniziato a recitare sin dall’infanzia. Effettivamente, Vural si è dedicato alla sua passione con impegno e dedizione a partire dalla scuola elementare.

Ma è dal 2018 che inizia la sua carriera di attore professionista, poiché è stato scelto per prendere parte a numerose fiction del suo paese. Proprio l’anno citato è quello della svolta, visto che ha ottenuto il ruolo di Raşit Kaya in Terra Amara, serial conosciuto in patria con il nome di Bir Zamanlar Çukurova. Proprio a causa del suo personaggio, sembra che lui abbia anche ottenuto dei premi come il Premio Golden Caretta.

Raşit di Terra Amara vita privata

Molto riservato sul suo privato, Şahin Vural è cresciuto in una famiglia numerosa. A tal proposito, si sa che proviene da un nucleo con undici figli.

Şahin Vural Instagram

L’amatissimo Şahin è seguito da circa 18mila e 700 follower sul suo profilo Instagram. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @sahinvurall. Nel suo feed, Vural condivide degli scatti riguardanti la sua carriera e la sua routine quotidiana.