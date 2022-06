Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di oggi: I Pecorella, montepremi e parola vincente di martedì 21 giugno

Reazione a Catena 2022. Come ogni giorno alle 18.45 l’appuntamento su Rai 1 è sempre lo stesso: quello con l’imperdibile Reazione a Catena, il programma estivo di Rai 1 che fa allenare la mente.

Ogni sera, prima dell’ora di cena, il programma appassiona migliaia e migliaia di telespettatori per poi dare la linea agli aggiornamenti del tg1.

Come sempre, alla conduzione, troviamo Marco Liorni mentre protagoniste dell’amato quiz sono due squadre, pronte a sfidarsi a colpi di parole per provare a portarsi a casa il montepremi finale!

I gruppi che questa sera si contendono il match finale sono: i Pecorella e i Sali a Bordo, vediamo com’è andata!

Leggi anche: Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni: I Pecorella, montepremi e parola vincente di lunedì 20 giugno

Reazione a Catena 2022: i Pecorella vs i Sali a Bordo

Le regole sono sempre le stesse, la sfida è sempre agguerrita perché solo uno dei due gruppi andrà dritto dritto al match finale!

Durante l’ultimo spareggio tra i Pecorella e i Sali a Bordo, ad avere la meglio sono stati i Pecorella che si confermano campioni e sono pronti a sfidare la sorte!

Va detto che il match era davvero molto equilibrato ed ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori! Le squadre erano infatti molto agguerrite, affiatate e talentuose!

Tuttavia, i Sali a Bordo non sono riusciti a battere i Pecorella che pertanto si confermano campioni in carica anche questa sera! I talentuosi ragazzi, Francesca, Nunzia e Ciro, riusciranno a portarsi a casa il montepremi? Non ci resta che scoprirlo!

Con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo lo step conclusivo è stato conquistato dal trio dei Pecorella che, anche questa sera, provano a sfidare la sorte indovinando la parola finale!

La sfida che ha visto oggi protagonisti i Pecorella è stata davvero molto appassionante e i tre componenti della squadra s i sono letteralmente sudati il match finale! Il talento certo non gli manca, come dimostra il montepremi con il quale sono arrivati al match finale che era di 81mila euro, al quale vanno poi aggiunti i bonus ottenuti durante la sfide arrivando dunque a 118 mila euro totali.

La parola vincente di questa sera è…

Ecco che la parola vincente emersa durante l’ultima catena sta per essere svelata. Non prima però di aver chiarito la sequenza finale che per questa sera è stata composta da:

TU

DARE

CINQUE

MAGGIO

TRENTUNO

ARTICOLO

SPALLA

GRUPPO

TESTA

POSTO

FISSO

RESIDUO

CREDITO

Il valore dell’ultima parola è di 1.844 euro. Il trio doveva indovinare una parola che iniziava per IN e terminava per A. Va detto che la parola precedente era CREDITO mentre la successiva era ATTACCO. A quest’ultima il trio è arrivato comprando il terzo elemento e dimezzando dunque il montepremi che è arrivato a 922 euro.

Dopo dei costruttivi confronti e delle legittime esitazioni, il trio ha deciso di sfidare la sorte con la parola INTESA. Ma la parola vincente era INFLUENZA. Stasera la fortuna non è stata dalla loro parte ma domani è un altro giorno, in bocca al lupo ragazzi!