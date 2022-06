Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di stasera: la parola vincente e il montepremi

Reazione a Catena 2022. Torna, come ogni giorno alle 18.45, l’appuntamento imperdibile con Reazione a Catena, il programma dell’estate di Rai 1, quello che ha preso il posto dell’Eredità. Alla conduzione, come sempre, Marco Liorni, pronto a far allenare la mente dei concorrenti in gara e dei telespettatori, che sono migliaia e migliaia. Ieri sera si sono confermati campioni i Tre Gemelli: riusciranno ad avere ancora questa ‘posizione’ privilegiata?

I Tre Gemelli contro I dito nella piada

Il modus operandi del programma è sempre lo stesso: avere la mente allenata, essere in ottima sintonia e giocare con l’unico obiettivo di vincere e portare a casa il montepremi, che è spesso una cifra da capogiro. Solo uno dei due gruppi, però, andrà al match finale: riuscirà a trionfare?

Durante lo spareggio finale tra i “I dito nella piada” e i “Tre Gemelli“, ad avere la meglio sono stati I tre Gemelli.

Reazione a Catena 2022: chi è al rush finale

Come dicevamo, lo step conclusivo è stato conquistato dal trio de “I Tre Gemelli” . Il trio è arrivato alla fine di questa puntata con la bellezza di 135.000 euro. Saranno in grado di portarsi questo bel montepremi a casa? Riusciranno, con la loro complicità e bravura, a trovare la parola vincente nell’ultima catena?

Qual è la parola vincente di stasera

Ecco allora la parola vincente emersa dall’ultimo gioco, l’ultima catena. Non prima però di aver svelato la sequenza che per questa sera è stata composta da:

Castigo

Punizione

Prima

Scala

Gradino

Attenzione

Centro

Sole

Luigi XIV

Francia

Baguette

Taglio

Carne

Dopo aver dimezzato due volte la squadra è arrivata a giocarsi la parola segreta con un montepremi di 33.750 euro. I Tre Gemelli hanno deciso di comprare il terzo elemento avendo infine una sequenza composta da “carne, parola segreta, tutto” per un montepremi finale di 16.875 euro. I Tre Gemelli hanno scelto la parola “sangue”: sarà stata la scelta giusta?

Alla fine la parola segreta di oggi era “salute”! Niente da fare dunque per la squadra che potrà però riprovarci domani.