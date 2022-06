Reazione a Catena 2022 torna oggi su Rai 1: come funziona il gioco, chi conduce, concorrenti e regolamento

Per un programma che finisce, in questo caso l’Eredità di Flavio Insinna, ce n’è sempre uno che inizia. Ed è il caso di Reazione a Catena, la trasmissione dell’estate di Rai 1, quella che allena la mente e che vede alla conduzione, ormai da anni, Marco Liorni.

Quali sono i giochi di Reazione a Catena? Le novità

Reazione a Catena è una trasmissione che mette alla prova l’intuito, la prontezza, la padronanza della lingua italiana. Si tratta di un gioco leggero, divertente, che rinfresca la mente. In ogni puntata, con il programma che prende il via proprio stasera lunedì 6 giugno, 6 concorrenti, divisi in due squadre da 3, si contenderanno il montepremi, tra catene musicali, zip e intese vincenti.

A che ora inizia e quando finisce

Il programma prenderà il via stasera e terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 fino al 30 ottobre. Reazione a Catena andrà in onda ogni giorno a partire dalle 18.45 e terminerà poco prima di dare la linea in diretta al TG1.

Stasera l’omaggio a Lucia Menghini, la concorrente morta in Giordania

Questa sera, in occasione della prima puntata, molto probabilmente ci sarà un omaggio commovente alla concorrente Lucia Menghini, una delle componenti del trio delle Pignolette che è morta a soli 30 anni ad aprile scorso, in un terribile incidente mentre si trovava in vacanza con le amiche in Giordania.