Reazione a Catena 2023, cos’è e come funziona il nuovo gioco ‘Quattro per una’

L’amato programma ‘Reazione a Catena – L’intesa vincente‘ sta per approdare nuovamente su Rai 1. Per il quinto anno di fila ci sarà alla conduzione l’amato conduttore Marco Liorni, che ha fatto impazzire il pubblico italiano. Il game show sarà ricco di novità e sorprese: ecco tutto quello che cambierà e cos’è il nuovo gioco ‘Quattro per una’.

Reazione a Catena 2023: quando inizia e dove vederlo

Reazione a Catena sta per tornare su Rai 1 al posto de L’eredità e la prima puntata andrà in onda lunedì 19 giugno alle 18.45. Questa sarà la diciassettesima edizione dello show e le aspettative sono altissime, dato anche l’altissimo numero di share e di ascolti. Il pubblico è innamorato del conduttore Marco Liorni, che terrà compagnia al pubblico fino al 31 dicembre 2023, da gennaio 2024 potrebbe tornare in tv L’Eredità. Il programma sarà disponibile anche in streaming su Raiplay.

Come funziona il game show

Il gioco, come ogni anno, sarà composto da due squadre in gara per ogni sera. Ogni squadra è composta da tre giocatori legati tra loro da un rapporto di parentela, amicizia o di lavoro. Il gioco è una vera e propria ‘ginnastica per la mente’ che si rifà all’enigmistica italiana. In base al turno, i concorrenti dovranno indovinare quante più parole possibili nell’arco di circa 60 secondi. In ogni squadra, due giocatori cercano di far indovinare la parola giusta al terzo in gara. Non mancano mai le risate e le gaffe divertenti. Se anche voi volete partecipare, sappiate che le registrazioni del programma sono già iniziate ma i casting sono ancora aperti. Potete seguire le indicazioni sul sito di Rai casting.

Cos’è il nuovo gioco ‘Quattro per una’?

Il game show è attraversato da tante sfide diverse, tra le più famose e divertenti ci sono le ‘Catene musicali’, le ‘zip’, le ‘catene vincenti’ e non solo. Ci sarà anche un nuovo gioco: ‘Quattro per una’, ma in che cosa consiste? I concorrenti dovranno risolvere ben quattro indovinelli, e dovranno scoprire la parola segreta che unisce tutti e quattro questi ‘rompicapo’. Insomma, sembra un nuovo gioco molto interessante ma per niente semplice, riusciranno i concorrenti a vincere anche questa sfida?