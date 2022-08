Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: I Terno Secco, parola vincente e montepremi di sabato 6 agosto 2022

Reazione a Catena 2022. Eccoci al fine settimana e anche oggi, sabato 6 agosto, tutti incollati alla TV, per vedere una nuova e imperdibile puntata di Reazione a Catena. A dalle 18.45, su Rai 1 andrà in onda infatti come sempre il quiz game dell’estate che appassiona i telespettatori e allena la mente.

Alla conduzione Marco Liorni, che si giostrerà tra le due squadre protagoniste della serata.

Questa sera una novità. I campioni, che si sono confermati tali anche ieri sera, si sono dovuti ritirare a causa del problema di lavoro da parte di uno dei componenti della squadra. Ci sono quindi due nuove squadre: “Le Elefantine” e i “Terno Secco”.

Reazione a Catena 2022: ” I Terno Secco” VS “Le Elefantine”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “I Pinza e Fichi” e “I Quota Centouno” arriverà al match finale.

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati “Terno Secco”, che hanno indovinato 14 parole contro le 4 delle avversarie. I campioni riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi? E a dimostrare a tutti la loro bravura?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio “Terno Secco”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 109mila euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

pentola

pressione

lobby

hotel

stupido

carciofo

cuore

ostacolo

scoglio

sirena

attraente

magnetica

banda

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena era così composta: “Banda, Ma…a e terzo elemento”. I tre sono arrivati all’ultima catena con 1.904 euro a causa degli errori commessi. I concorrenti hanno deciso di dimezzare e acquistare il terzo elemento, che è “TUBO“, arrivando a 852 auro. “ I Terno Secco” hanno scelto la parola “Marcia”, ma la parola era Manica. Niente montepremi quindi, ma domani si riprova!