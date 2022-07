Reazione a Catena, chi sono i campioni di oggi: Le Giusto in Tempo, montepremi e parola vincente di domenica 17 luglio 2022

Reazione a Catena 2022. Torna, come ogni giorno, l’appuntamento unico e imperdibile con il quiz game dell’estate, Reazione a Catena. Stiamo parlando del programma di Rai 1, quello che allena la mente e che si basa su diverse sfide ‘a colpi’ di parole. Solo un trio, però, avrà il privilegio di aggiudicarsi il titolo di campioni e di arrivare fino all’ultima catena.

Come tutte le sere, anche oggi il conduttore Marco Liorni è pronto per presentare i prossimi gareggianti che ci sorprenderanno. Protagoniste, per la sfida a colpi di parola, due squadre: Gli Ercolini, che sono diventati campioni da poco battendo i Dammi il La, e Le Giusto in Tempo, che tenteranno di prendere il loro posto.

Reazione a Catena 2022: “Gli Ercolini” vs “Le giusto in tempo”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita! Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Gli Ercolini” e “Le giusto in tempo” arriverà al match finale, quindi all’ultima catena.

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono state Le Giusto in Tempo che, grazie alle 13 parole indovinate, ora sono pronte a tutto. Riusciranno a vincere senza dimezzare? O avranno bisogno di un aiutino?

Con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo lo step conclusivo è stato conquistato dal trio “Le Giusto in tempo” che ora sono pronteNumero per l’ultima e avvincente sfida! Il montepremi accumulato durante il gioco era di 106 mila euro. Sarà questa la cifra che si porteranno a casa?

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Numero

Scarpe

Lacci

Nodi

Pettine

Denti

Topolino

Montagna

Parete

Poster

Wanted

Taglia

Misura

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è Contatore

L’ultima catena da indovinare per il trio era così composta: Misura – Co-e

Le ragazze sono arrivate all’ultima catena con un montepremi di 13.250 euro. Hanno acquistato il terzo elemento, Sigillo, arrivando a un montepremi di 6.625. La parola scelta è stata Corone.

Alla fine la parola vincente era Contatore, una parola che le ragazze avevano anche detto, ma scartato. Niente montepremi quindi, ma Le Giusto in Tempo torneranno domani per cercare di rifarsi e vincere qualcosa.