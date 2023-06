Reazione a Catena, chi sono i campioni di stasera: chi ha vinto, montepremi e parola vincente di lunedì 26 giugno 2023

Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena? Torna anche oggi, lunedì 26 giugno, il gioco più frizzante dell’estate. Il quiz che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ora di cena anche stasera ha tenuto incollati al video milioni di telespettatori, che hanno sfidato le due squadre di concorrenti. Ma come è andata nella puntata di questa sera, tra domande, che mettono alla prova la logica, la padronanza della lingua italiana e la capacità di indovinare e capirsi al volo? A sfidarsi I Tre Puntini e la squadra antagonista, I Cambio Palla. Chi di loro è riuscito ad arrivare fino alla fine?

Reazione a Catena, in ogni caso, resta il programma dell’estate del preserale di Rai 1. Alla conduzione, ancora una volta, Marco Liorni che metterà alla prova, ogni giorno, l’intuito, la prontezza e l’intesa dei concorrenti in studio, amici, parenti o colleghi che siano. Ma alla prova ci sono anche i telespettatori, che ogni sera giocano con loro. L’appuntamento è tutti i giorni alle 18.45, quest’anno, per la prima volta, fino al 31 dicembre. Per concludere in bellezza l’anno. Tra catene, parole da inserire e indovinelli.

Chi ha vinto a Reazione a Catena oggi: i “nome” Vs “nome”, le squadre di lunedì 26 giugno 2023

Le regole del gioco sono sempre le stesse, nulla cambia, e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. Solo una delle due squadre, come sempre, tra i “Tre Puntini” e i “Cambio Palla”, arriverà al match finale. Chi avrà questo ‘onore’? E chi, quindi, riuscirà a portarsi a casa un ricco montepremi?

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati i “I Tre Puntini”, che si sono aggiudicati il titolo di campioni. Riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi di 131mila euro? O dovranno dimezzare prima di raggiungere l’ambita vittoria? Dovranno ritentare domani e sfidare la fortuna?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio “I Tre Puntini”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 131mila euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Portata

Mano

Opera

Arte

Stato

Paese

Mandare

Fumo

Londra

Piccadilly

Pomodoro

Basilico

Vaso

Razione a Catena 2023: la parola vincente di stasera è…

Il montepremi con cui il trio è arrivato all’ultima parola era di 512 euro. L’ultima catena era così composta: “Vaso, Co… a, Terzo elemento“. Il trio ha deciso di acquistare il terzo elemento che è “Mondo”, scendendo così 256 euro. I concorrenti hanno tentato la sorte con la parola “Colata”. Sarà quella giusta? No, la parola di questa sera era “Coppa”