Reazione a Catena, chi sono i campioni di stasera: montepremi e parola vincente di sabato 24 giugno 2023

Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena? La curiosità dei fan della trasmissione è tanta e questa è sicuramente una tra le domande più frequenti, considerando che si è da poco conclusa la puntata del programma, la seconda di una lunga serie. Protagoniste, come sempre, due squadre composte da tre persone ognuna: da una parte i campioni Andata e ritorno, dall’altra i Siparietti. Chi di loro è riuscito ad arrivare fino alla fine?

Reazione a Catena, in ogni caso, resta il programma dell’estate del preserale di Rai 1. Alla conduzione, ancora una volta, Marco Liorni che metterà alla prova, ogni giorno, l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L’appuntamento è tutti i giorni alle 18.45, quest’anno per la prima volta, fino al 31 dicembre. Per concludere in bellezza l’anno. Tra catene, parole da inserire e indovinelli.

Reazione a Catena 2023: i “Le mie cognate” VS i “I tre puntini”, le squadre di sabato 24 giugno 2023

Le regole del gioco sono sempre le stesse, nulla cambia, e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. Solo una delle due squadre, come sempre, tra i “Le mie cognate” e i “Tre Puntini”, arriverà al match finale. Chi avrà questo ‘onore’? E chi, quindi, riuscirà a portarsi a casa un ricco montepremi?

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati i “Tre puntino”, che si sono aggiudicati il titolo di campioni. Riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi di 115mila euro? O dovranno dimezzare prima di raggiungere l’ambita vittoria? Dovranno ritentare domani e sfidare la fortuna?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio i “Tre puntini”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 111mila euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Secondo

Nome

Mario

Biondi

Chiari

Luna

Pozzo

Petrolio

Barile

Pesce

Spada

Laser

Raggio

Razione a Catena 2023: la parola vincente di stasera è…

Il montepremi con cui il trio è arrivato all’ultima parola era di 13.875 euro. L’ultima catena era così composta: “Raggio – Sp – O“. Il trio ha deciso di acquistare il terzo elemento che è “Momento”, scendendo così 6.938euro. I concorrenti hanno tentato la sorte con la parola “Spazio”. Sarà quella giusta? No, la parola giusta era “Sprazzo”. I campioni riproveranno domani!