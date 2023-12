Reazione a Catena: chi sono i campioni, montepremi e parola vincente di oggi mercoledì 27 dicembre 2023

La sfida di oggi mercoledì 27 dicembre 2023, l’ultima catena e la parola vincente di Reazione a catena: ecco qual è la squadra vincitrice.

Amatissimo game show in onda tutti i giorni su Rai Uno, “Reazione a Catena – L’intesa vincente” è uno dei programmi più seguiti in Italia. La trasmissione del Servizio Pubblico, condotta da Marco Liorni e prodotto da Sony Pictures Television Italia, riesce costantemente a catturare l’attenzione dei telespettatori grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte.

Il quiz è seguito con grandissimo entusiasmo da parte dell’audience di tutte le età come mostrano del resto gli ascolti del programma iniziato lo scorso 19 giugno 2023. E che proseguirà fino al 31 dicembre. Con riferimento a quanto appena detto, che cosa è accaduto durante l’appuntamento di questa sera, mercoledì 27 dicembre 2023? Scopriamolo insieme!

Chi ha vinto a Reazione a Catena oggi 27 dicembre 2023?

La sfida di oggi si è disputata le campionesse in carica “le Amiche in Onda” e gli sfidanti “gli Ultravioletta“. Ad averla spuntata, “all’Intesa Vincente”, sono stati “le Amiche in Onda”. I tre hanno ottenuto la notevole somma di 120 mila euro. Sono riusciti, però, a portarsi a casa il montepremi finale?

Chi sono i campioni di Reazione a Catena?

I campioni di “Reazione a Catena – L’intesa vincente” sono “le Amiche in Onda” che vanno all’ultima catena con un montepremi di 120 mila euro.

L’Ultima Catena di oggi 27 dicembre 2023

Questa sera, 27 dicembre 2023, l’Ultima Catena è composta dai seguenti vocaboli:

legge

nome

proprio

sacco

mondo

tetto

casa

fatto

dati

occupazione

impegno

obbligo

frequenza

Reazione a Catena 27 dicembre 2023: la parola vincente di stasera è…

La somma con cui “le Amiche in Onda” sono arrivate alla parola finale è di 1875 euro.

La composizione dell’ultima prova è riportata qui di seguito:

frequenza

po…o

?

Le giocatrici hanno deciso di non comprare il terzo elemento, “fermo”. I campioni hanno detto “polso”: sarà la parola giusta? Sì!

Vuoi partecipare a Reazione a Catena?

“Reazione a Catena – L’intesa vincente” ha ufficialmente aperto i suoi casting, indirizzati a coloro che hanno voglia di prendervi parte in qualità di sfidante. Per afferrare al volo questa possibilità, occorre compilare il modulo di iscrizione al seguente sito della RAI: https://www.rai.it/raicasting/REAZIONE-A-CATENA-ce73687f-6ec3-46fc-8cd1-52db452f5753.html.