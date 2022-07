Reazione a Catena, ecco chi ha vinto stasera: I Dammi il la, montepremi e parola vincente di mercoledì 6 luglio 2022

Reazione a Catena, ecco chi ha vinto e com’è andata la puntata di stasera, mercoledì 6 luglio 2022. Come ogni giorno è tornato l’appuntamento a partire dalle 18.45 su Rai 1 con il gioco estivo targato Rai condotto da Marco Liorni. Anche stasera due squadre, quella dei campioni e gli sfidanti di turno, si sono sfidati a colpi di parole per aggiudicarsi l’ambito montepremi. Ma avranno indovinato la parola finale di oggi?

Chi ha vinto a Reazione a Catena oggi: i “Dammi il La” vs le “Nuvole”

Da giorni ormai siamo legati all’avventura de “I dammi il la” che sono amatissimi dal pubblico. A sfidarli questa sera ci sono le “Nuvole” , che hanno il per nulla facile obiettivo di scalzare dal “trono” i campionissimi. Ieri i Dammi il la non hanno indovinato la parola e per questo sono dovuti tornare a casa a mani vuote. Oggi l’epilogo sarà invece diverso?

L’intesa vincente di oggi

Ad ogni modo nella sfida di oggi alla fine a spuntarla sono stati i “Dammi il la“, (che si sono confermati campioni). Alla sfida decisiva, quella dell’intesa vincente, al ritorno in studio dopo le anticipazioni del Tg, hanno indovinato 13 parole. E ora sono pronti a dimostrare di essere davvero dei campioni, forse imbattibili (almeno per il momento)!

Con quale montepremi si sono presentati

Lo step conclusivo è stato quindi conquistato dal trio de i “I Dammi il la” che proveranno a sfidare la sorte indovinando la parola finale! La cifra di partenza in vista dell’ultima catena è pari a 120mila euro. Riusciranno a portarsi a casa questa cifra niente male? Riusciranno a dimostrare di essere vincenti, di avere un’ottima intesa e complicità da fare invidia? La posta in gioco è alta: a disposizione, come sempre, anche due “jolly” per cercare di non dimezzare il montepremi.

L’ultima catena

Ma vediamo, ora, l’ultima catena. Che questa sera è stata composta da:

Stanza

Bottoni

Gemelli

Muscoli

Cervello

Lavaggio

Mano

Stretta

Manica

Canale

Chiaro

Solare

Sistema

Parola finale e montepremi della puntata del 6 luglio 2022

I “Dammi il la” hanno dovuto indovinare tra Sistema, parola segreta e il terzo elemento. Sono arrivati lì con 3.750 euro. Dopodiché hanno deciso di ‘comprare’ l’ultimo elemento, utile per capire la parola vincente. E così sono rimasti con 1.875 euro. Il terzo elemento è: “Mio”. Cosa unisce “Sistema” e “Mio“?

La risposta dei campioni

I campioni hanno scelto la parola “modo”. La parola vincente di questa sera era proprio “modo” e il trio si è portato a casa il montepremi confermandosi campioni in carica. Bravi ragazzi!