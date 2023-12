Reazione a Catena Torneo dei Campioni: squadra vincente, montepremi e parola vincente di oggi sabato 30 dicembre 2023

La sfida di oggi sabato 30 dicembre 2023, l’ultima catena e la parola vincente di Reazione a catena: ecco qual è la squadra vincitrice.

Amatissimo game show in onda tutti i giorni su Rai Uno, “Reazione a Catena – L’intesa vincente” è uno dei programmi più seguiti in Italia. La trasmissione del Servizio Pubblico, condotta da Marco Liorni e prodotto da Sony Pictures Television Italia, riesce costantemente a catturare l’attenzione dei telespettatori grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte.

Il quiz è seguito con grandissimo entusiasmo da parte dell’audience di tutte le età come mostrano del resto gli ascolti del programma iniziato lo scorso 19 giugno 2023. E che proseguirà fino al 1 gennaio.

In queste serate festive stiamo assistendo alla “Sfida dei campioni 2023”, torneo che concluderà l’attuale stagione di “Reazione a Catena“. Articolato in otto puntate, vedrà affrontarsi le otto squadre che più di tutte si sono distinte per il montepremi e le puntate complessivamente vinti. Iniziato il giorno di Natale, la competizione andrà avanti fino lunedì 1° gennaio, come sempre ogni sera dalle 18.45 alle 19.55 su Rai 1.

Ebbene, con riferimento a quanto appena detto, cosa è accaduto durante l’appuntamento di oggi, sabato 30 dicembre 2023? Scopriamolo insieme!

Chi ha vinto a Reazione a Catena oggi 30 dicembre 2023?

La sfida di oggi si è disputata tra “I dai e dai” e gli sfidanti “Le amiche in onda“. Ad averla spuntata, “all’Intesa Vincente”, sono stati “I dai e dai”. I tre hanno ottenuto la notevole somma di 156mila euro. Sono riusciti, però, a portarsi a casa il montepremi finale? Intanto per loro è arrivato il traguardo delle semifinali.

Chi sono i campioni di Reazione a Catena?

L’Ultima Catena di oggi 30 dicembre 2023

Questa sera, 30 dicembre 2023, l’Ultima Catena è composta dai seguenti vocaboli:

Lady

Oscar

Notte

Consiglio

Camera

Fermata

Metro

Nastro

Taglio

Vestito

Cipolla

Anelli

Potere

Reazione a Catena 30 dicembre 2023: la parola vincente di stasera è…

La somma con cui “I dai e dai” sono arrivati alla parola finale è di 39mila euro.

La composizione dell’ultima prova è riportata qui di seguito:

Potere

Pa____o

?

La squadra hanno deciso di comprare il terzo elemento, “Vecchio”. Il montepremi, così decurtato, ammonta a 19.500 euro. I campioni hanno detto “Palazzo”: sarà la parola giusta? Sì! La parola giusta era: competente. “I dai e dai” passano comunque in semifinale.

Vuoi partecipare a Reazione a Catena?

“Reazione a Catena – L’intesa vincente” ha ufficialmente aperto i suoi casting, indirizzati a coloro che hanno voglia di prendervi parte in qualità di sfidante. Per afferrare al volo questa possibilità, occorre compilare il modulo di iscrizione al seguente sito della RAI: https://www.rai.it/raicasting/REAZIONE-A-CATENA-ce73687f-6ec3-46fc-8cd1-52db452f5753.html.