Red Canzian, chi è la moglie Beatrice Niederwieser: età, carriera, vita privata, figli e Instagram

e la vita privata e la carriera di Red Canzian — celebre membro dei Pooh e volto storico della musica italiana — sono alquanto note, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Beatrice Niederwieser? Il loro incontro sarebbe avvenuto grazie ad alcuni amici in comune anche se non si è trattato subito di un colpo di fulmine, i due si sarebbero, infatti, innamorati piano piano decidendo poi di sposarsi nel 2000.

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian

Sempre lontana dal mondo dello spettacolo, non sono molte le informazioni in circolazione sulla dolce metà dello storico componente dei Pooh. Definita dal marito come una musa ispiratrice, i due sono convolati a nozze negli anni Duemila, dopo circa dieci anni dal loro primi incontro, ma da quel romantico momento non si sono più lasciati. Nel momento in cui hanno deciso di ufficializzare la loro unione attraverso le nozze Beatrice e Red erano già genitori. Lui è infatti papà di una ragazza, Chiara, figlia dell’amore con Delia Gualtiero. Beatrice invece ha un figlio di nome Philipp, batterista e compositore che ha avuto modo di collaborare con diversi artisti del panorama della musica italiana come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo.

L’amore con Canzian

Come raccontato dallo stesso Canzian durante un’intervista rilasciata alcuni anni fa, il primo incontro con Beatrice è avvenuto grazie ad alcuni amici in comune in un locale di Corvara, una rinomata località di montagna del nostro paese. Tra i due, tuttavia, la scintilla pare non essere scattata subito, tra i due non c’è stato infatti quello che solitamente viene definito come un ‘colpo di fulmine’. Il loro innamoramento è stato, dunque, graduale ma da quando i loro sguardi si sono incrociati hanno deciso di trascorrere la vita assieme e non si sono più lasciati. Dalla loro unione non sono nati figli.

Social

Come detto, la donna è sempre stato lontana dai riflettori. Non possiede infatti alcun account social.