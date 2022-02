Renato Pozzetto: chi è, età, carriera, Cochi Ponzoni, oggi, chi è la moglie, film, figli, patrimonio, dove abita

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Cochi Ponzoni, ma conosciamo meglio l’amico Renato Pozzetto.

Renato Pozzetto: chi è, età, carriera, Cochi Ponzoni

Renato Pozzetto è nato a Milano il 14 luglio del 1940 ed è un attore, comico, cabarettista, cantante, sceneggiatore e regista. E’ considerato tra i capiscuola del cabaret italiano per la sua forma di umorismo surreale, che lo ha reso protagonista della comicità italiana. La sua carriera è iniziata al fianco di Cochi Ponzoni e insieme, nel 1964, hanno formato un duo: si sono esibiti in vari locali, hanno collezionato un successo dopo l’altro e hanno partecipato a diversi programmi tv come Quelli della domenica, Il buono e il cattivo. Sempre insieme, ormai inseparabili, hanno inciso diverse canzoni e hanno preso parte a numerose pellicole e spettacoli teatrali.

Renato Pozzetto: chi è la moglie, figli

Renato Pozzetto nel 1967 si è sposato con Brunella Gubler, ma nel 2009 la donna è morta. Dal loro amore sono nati due figli, Giacomo e Francesca.

Chi è Cochi Ponzoni?

Cochi Ponzoni, all’anagrafe Aurelio Ponzoni, è nato a Milano l’11 marzo del 1941 ed è un comico, cabarettista, cantante e attore. Iscritto alla sezione di ragioneria dell’istituto tecnico Carlo Cattaneo, ha conosciuto Renato Pozzetto: a 18 anni Ponzoni si è trasferito a Londra, poi qui ha creato il suo personaggio elegante che lo ha reso famoso. Nel 1962, infatti, è nato il sodalizio con Pozzetto e insieme hanno collezionato un successo dopo l’altro, anche nel mondo musicale e in televisione. Hanno condotto diversi programmi, spettacoli teatrali e hanno fatto coppia fissa in vari film campioni di incassi come La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo.