Renato Pozzetto, chi era la moglie Brunella Gubler: età, come è morta, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Domenica In con la conduzione dell’amata Zia Mara in diretta su canale 5. La puntata di oggi sarà molto speciale e vedrà arrivare in studio volti molto noti, tra questi anche il celebre comico Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto. Il grande comico parlerà a cuore aperto della sua carriera e della sua famiglia, soprattutto della moglie Brunella Gluber, scomparsa prematuramente nel 2009. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi era Brunella Gubler: età e lavoro

Brunella Gubler è stata la moglie di Renato Pozzetto per tanti lunghi anni. Di lei non si hanno molte informazioni perché non ha mai amato il mondo dello spettacolo. Sappiamo che la coppia si è conosciuta in giovane età nei pressi di Milano. A 16 si innamorano e nel 1967 convolano a nozze. A tenerli uniti ci sono tante passioni e il gruppo di amici in comune, con cui continuano ad uscire e divertirsi. Il successo di Pozzetto aumenta sempre di più e lui è costretto a trasferirsi a Roma, ma la moglie vuole rimanere vicino Milano con i suoi amici e sua madre. Così il giovane comico farà da pendolare per quasi 40 anni.

L’amore con Renato Pozzetto e i figli

L’amore tra Brunella e Renato Pozzetto ha superato sfide difficilissime. Hanno dato alla luce due figli: Giacomo e Francesca. I due hanno dato ben cinque nipoti ai loro genitori. Non sappiamo cosa facciano nella via, ma sicuramente Giacomo è un grande appassionato di calcio e lei ha un estro artistico molto importante, in adolescenza ha esposto in diverse mostre. Il ragazzo ha tentato per un po’ la via della recitazione, ma dopo aver avuto un ruolo in tre film, ha lasciato questa strada. Il comico ha sempre dichiarato: “Ho amato Brunella per tutta la vita, è stata l’unica donna per me. Da quando se n’è andata ha lasciato un grande vuoto, era il pilastro della famiglia”.

Le cause della morte

Le cause della morte di Brunella non sono mai state rese note. Lei si è spenta il 12 dicembre 2009, poco prima di Natale, come ricorda sempre Pozzetto. All’epoca si parlava di ictus oppure d’infarto. Lui ha rivelato che lei era una fumatrice accanita e per un lungo periodo della vita ha anche sofferto di depressione.