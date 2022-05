Renzo Arbore: chi è, età, canzoni, carriera e vita privata del cantautore

Renzo Arbore è un noto cantautore italiano che nel corso della sua lunga carriera ha realizzato canzoni di successo ma anche programmi tv e radiofonici. A maggio 2022 ha partecipato alla puntata speciale di Domenica In in onda eccezionalmente di venerdì sera. Intanto ecco qualche informazione utile per conoscerlo più da vicino!

La biografia di Renzo Arbore

Renzo Arbore è nato il 24 giugno 1937 a Foggia, è alto 185 centimetri e pesa circa 85 chilogrammi. Il suo segno zodiacale è il Cancro. Renzo Arbore, all’anagrafe Lorenzo Giovanni Arbore, è figlio di un dentista ed una casalinga. Fin da bambino ha dimostrato una grande attenzione verso la musica e già all’età di 18 anni si esibisce spesso in pubblico suonando nell’orchestra Parker Boys il suo clarinetto.

La carriera

Dopo la laurea in Giurisprudenza approfondisce gli studi musicali, concentrandosi sulla musica Jazz. Nel 1964 vince un concorso in Rai e partecipa al corso di “Maestro programmatore di musica leggera”. In questa occasione conobbe Gianni Bomcompagni con il quale lavorerà per molto tempo.

Discografia

Tanti gli album e le produzione che lo hanno, anzi ci hanno accompagnato nel corso di questi anni. Dal primo, nel 1981, intitolato “Ora o mai più ovvero cantautore da grande“, fino all’ultimo nel 2013. In mezzo tanti tantissimi successi.

La TV

Nella sua carriera non mancano anche ruoli da autore televisivo, conduttore, attore e talent scout. Partecipa alla realizzazione di numerose trasmissioni tv tra cui “L’altra Domenica” e “Teche Teche té”. È noto anche per aver scoperto talenti come Roberto Benigni, Nino Frassica, Milly Carlucci e Daniele Luzzatti.

Regista

Il nome di Arbore è legato a quello di un film che fece scalpore con protagonista anche Roberto Benigni. Il titolo era il Il pap’occhio e venne sequestrato dopo tre settimane di programmazione in tutta Italia con l’accusa di vilipendio alla religione cattolica per ordine del procuratore dell’Aquila. In seguito il film fu amnistiato e tornò in sala dopo 40 giorni di sospensione.

Attore

Ha preso parte anche a diversi film tra i quali citiamo Per una bara piena di dollari, Giù la testa Hombre, oltre la già citato Pap’occhio. Arbore lo ritroviamo poi anche nella popolare fiction Rai Don Matteo.

Onorificenze

Non tutti sanno che Renzo Arbore ha ricevuto diversi titoli. E’ stato ad esempio insignito

del titolo di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nonché Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana su iniziativa del Presidente della Repubblica. E’ anche cittadino onorario di Francavilla al Mare.

La vita privata

Relativamente alla vita privata Renzo Arbore non si è mai sposato. Ha avuto una relazione negli anni ’60 con Vanna Brosio e successivamente con Gabriella Ferri ma la sua storia più celebre è senza dubbio quella con l’attrice Mariangela Melato.