Replica X Factor, stasera l’ultimo appuntamento con le Audizioni su TV8: a che ora, le anticipazioni

A distanza di una settimana dall’ultima messa in onda su Sky, chi non ha l’abbonamento alla pay tv e ha intenzione di seguire X Factor non deve preoccuparsi: stasera, infatti, in chiaro, su TV8, andrà in onda la replica. E cioè l’ultimo appuntamento con le Audizioni, prima di passare ai Bootcamp. Ma cosa accadrà? E dove seguire il talent show, amatissimo dal pubblico?

Cosa succede nella terza puntata di X Factor

Nella puntata che andrà in onda questa sera finalmente scopriremo quali saranno gli ultimi concorrenti, che saliranno sull’ambito palco, pronti ad intraprendere quest’emozionante avventura! Se da un lato ci sono i nuovi concorrenti, dall’altro non dobbiamo dimenticare la presenza dei giudici che saranno chiamati ad esprimere i loro giudizi sulle ultime audizioni. Per passare allo step successivo, i concorrenti dovranno ricevere almeno 3 sì.

L’appuntamento è per questa sera, a partire dalle 21.15 circa, su TV8. Poi, invece, domani ci saranno i Bootcamp su Sky.

Domani al via i Bootcamp su Sky

Dopo la parte delle Audizioni, a X Factor è tempo di Bootcamp e domani su Sky andrà in onda la prima puntata. I quattro giudici, Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico, dovranno selezionare i propri roster di cantanti, quelli che poi dovranno superare i Last Call prima del Live Show. Sul palco, come da tradizione, ci saranno le 5 sedie: i talenti dovranno ottenere il posto e non lasciarlo più, perché il giudice ha a disposizione lo switch (il cambio).

La puntata, che verrà trasmessa domani su Sky e NOW, verrà poi mandata in onda su TV8 mercoledì prossimo, in chiaro. E gratuitamente.