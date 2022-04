Report, anticipazioni puntata 11 aprile 2022: inchieste e argomenti di stasera

Dopo il debutto della scorsa settimana, sta per tornare su Rai 3 il classico appuntamento con Report, il programma di inchieste e approfondimenti che vede alla conduzione, ormai da sempre, il giornalista Sigfrido Ranucci.

Gas e guerra in Ucraina

Si parte con “Gas, una storia d’amore e di guerra” di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Norma Ferrara. La trasmissione analizzerà, come si legge nel comunicato ufficiale della Rai, la storia che vede al centro il gas, la fornitura in Italia e la guerra in Ucraina. Una relazione diventata così stretta e soffocante che nonostante l’esplosione della guerra in Ucraina, le forniture di gas russo all’Europa non si sono mai interrotte, ma risultano persino aumentate. «In queste settimane i russi non hanno mai smesso di pagarci le royalties per il passaggio del metano», rivela in un’intervista esclusiva a Report Yuriy Vitrenko, capo di Naftogaz, la società di stato ucraina che gestisce la rete dei gasdotti sul territorio del Paese. L’Italia e gli altri Paesi europei stanno provando a rimpiazzare la Russia con altri fornitori, ma le alternative sono rischiose da un punto di vista geopolitico. E sembrerebbero essere molto più costose.

Le altre inchieste

A seguire l’approfondimento “La memoria storica di Report: La via del gas” di Giorgio Fornoni. “Gas. Un mercato impossibile da spiegare, e un affare sotterraneo, dove la parola trasparenza non ha senso. E quindi faremo quel che si può”. Una storia sulla quale gli inviati di Report avevano provato a vederci chiaro già da tempo, dal 2007 quando si erano recati in Siberia.

Si continua con “Corrispondenze dall’Ucraina” di Luca Bertazzoni, Carlos Dias, con la collaborazione di Giulia Sabella: gli inviati della trasmissione in Ucraina sono arrivati a Kharkiv, la seconda città del paese. Ad appena 40 km dal confine, le bombe dei russi non hanno nessuno.

La casa di carta

Infine, l’inchiesta “La casa di carta?” di Lucina Paternesi Meloni. Sono più di 24 milioni gli italiani che si collegano a internet e utilizzano applicazioni on demand, quasi il 50% in più rispetto a un anno fa. Maratone televisive, film, serie tv, ma qual è il segreto di Netflix?