Resta con me 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione

Sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori la serie tv di successo di Rai 1 Resta con me, quella che vede sullo sfondo la città di Napoli e che ha come protagonista Francesco Arca, nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri. Tra spie in Questura, banda di ladri da rintracciare, storie d’amore e allontanamenti, la fiction sta collezionando un record di ascolti dopo l’altro e stasera andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata. Proprio per questo, ora che siamo agli sgoccioli e in dirittura d’arrivo, la domanda dei fan è una: ci sarà la seconda stagione? Ecco cosa sappiamo.

Si farà la seconda stagione di Resta con me con Francesco Arca?

Resta con me è una serie tv ideata da Maurizio De Giovanni e ha veramente appassionato il pubblico. La storia di Alessandro, Paola, il piccolo e simpatico Diego, figlio del migliore amico del vicequestore, ha conquistato tutti. Gli stessi che ora si domandano: ci sarà la seconda stagione? Purtroppo, è ancora troppo presto per dirlo, non c’è nessuna certezza e bisognerà aspettare una decisione da parte della Rai. Visti i record di ascolti, però, non si può certo escludere una seconda parte. Forse con nuove storie, tra omicidi e misteri. Chissà…

Cosa vedremo nell’ultima puntata

Intanto, in attesa di capire se ci sarà o meno una seconda stagione, ecco cosa vedremo nell’ultima puntata di lunedì 3 aprile. Ebbene, secondo le anticipazioni il colpo esploso da Diego, per fortuna, mancherà Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena, che diventa presto virale. Lui e Paola perdono così la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. Proseguono nel frattempo le ricerche sulla “banda della lancia termica” e si allontana il sospetto iniziale che la talpa fosse Stefano, un giovane agente improvvisamente scomparso. Alessandro continua a indagare e intuisce che la banda sta preparando un colpo ancora più grosso degli altri ma, durante l’operazione che li avrebbe smascherati, riescono comunque a svaligiare il caveau del Tribunale. Questa volta però, Alessandro scopre la vera identità della talpa all’interno della Squadra Mobile. Chi sarà? Bisognerà sintonizzarsi su Rai 1, a partire dalle 21.20 circa, per scoprirlo!