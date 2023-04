Resta con me, anticipazioni ultima puntata: trama episodi lunedì 3 aprile 2023

Ultimo appuntamento con Resta con me. Attesissimo finale di stagione per la fiction che vede Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri: lunedì 3 aprile va infatti in onda l’ultima puntata della serie e sale l’attesa per capire come finirà la storia. E allora, in attesa di sintonizzarci tutti su Rai 1 (rigorosamente in prima serata), ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella puntata di domenica 2 aprile della serie con Francesco Arca

Prima però, come sempre, facciamo il punto sulla trama e vediamo cosa è successo nella puntata del 2 aprile. Negli episodi (quella trasmessa è stata la settima puntata) al porto è stato ritrovato il fuoristrada, quello utilizzato dalla banda criminale per investire Ausiello. All’interno la scientifica ha trovato un ugello di una bombola da sub e Alessandro ha avuto dei sospetti, ma nessuno lo ha supportato. E di conseguenza si è ritrovato solo. Cristina intanto, la mamma di Diego, ha continuato a fare uso di droga svanendo nuovamente nel nulla. Diego si è messo sulle sue tracce e si è trovato faccia a faccia con Tarek tirando fuori una pistola. Durante l’incontro è partito un colpo di arma da fuoco. Vi ricordiamo che tutte le repliche sono disponibili on demand su Rai Play.

Come finisce Resta con me su Rai 1? Trama ultima puntata (ilcorrieredellacitta.com)

Anticipazioni finale di stagione Resta con me, trama episodi ultima puntata, cosa vedremo in tv lunedì 3 aprile 2023

Vediamo adesso cosa ci attende nell’ultima puntata e dunque nell’attesissimo finale di stagione. In tv vedremo gli episodi numero 17 e numero 18, quelli che concluderanno la fiction. Ebbene, secondo le anticipazioni il colpo esploso da Diego, per fortuna, mancherà Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena, che diventa presto virale. Lui e Paola perdono così la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. Proseguono nel frattempo le ricerche sulla “banda della lancia termica” e si allontana il sospetto iniziale che la talpa fosse Stefano, un giovane agente improvvisamente scomparso. Alessandro continua a indagare e intuisce che la banda sta preparando un colpo ancora più grosso degli altri ma, durante l’operazione che li avrebbe smascherati, riescono comunque a svaligiare il caveau del Tribunale. Questa volta però, Alessandro scopre la vera identità della talpa all’interno della Squadra Mobile.