Resta con me, anticipazioni seconda puntata: trama episodi domenica 26 febbraio 2023

In molti la stava aspettando e Resta con me, nuova fiction di Rai 1 con Francesco Arca come protagonista, è già un successo. Sullo sfondo la meravigliosa Napoli, lì dove si intrecciano storie d’amore, riscatto e criminalità. Ma cosa vedremo nella seconda puntata della serie tv, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda domenica 26 febbraio a partire dalle 21.20 circa, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus?

Cosa è successo nella prima puntata di Resta con me su Rai 1

Francesco Arca è il vicequestore in forza alla Mobile di Napoli Alessandro Scudieri. La sua è una vita apparentemente tranquilla: una moglie che lo ama, il primo figlio che sta per arrivare, le soddisfazioni professionali non mancano. Una serenità che viene stravolta quando sua moglie Paola, giudice presso il tribunale dei minori, finisce coinvolta in una sparatoria. Lei perde il bambino e scopre che il marito sta seguendo una pista, sta cercando dei malviventi. E il rapporto inizia a incrinarsi.

Anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata, quindi, si parte da lì, da quella sparatoria. Alessandro, d’altra parte, ha un solo obiettivo: catturare la banda e riconquistare Paola. Si trasferisce nell’Unità di Intervento, ma scopre che i criminali stanno pianificando qualcosa di grosso. E lui non può stare fermo. Nella sua vita, però, arriverà un bambino, Diego, che lui dovrà proteggere. Bambino che finirà per salvare quel matrimonio, che sembrava giunto al capolinea.

Cast e quando finisce

Nel cast, oltre a Francesco Arca e Laura Adriani (che interpreta Paola), troviamo Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Mario Di Leva, Amedeo Gullà, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Maria Pia Calzone, Claudia Tranchese. La serie è ideata da Maurizio De Giovanni e saranno 8 gli episodi, due per ogni serata. La fiction, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda fino a domenica 12 marzo. Sempre in prima serata su Rai 1.