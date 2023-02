Resta con me, anticipazioni terza puntata: trama episodi domenica 5 marzo 2023

Se ne parlava da tempo, ma ora è già un successo Resta con me, la serie tv di Rai 1 che vede tra i protagonisti l’attore Francesco Arca, nei panni del poliziotto Alessandro Scudieri. Sullo sfondo la meravigliosa città di Napoli, al centro della fiction una banda da fermare, tra furti, rapine, omicidi. E storie d’amore che si intrecciano. Ma cosa succederà nella terza puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda domenica 5 marzo in prima serata, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus?

Cosa è successo nelle prime puntate di Resta con me

Nelle prime puntate abbiamo visto il poliziotto Scudieri indagare su una banda e sull’omicidio del suo amico Gennaro, papà di Diego. Per via di queste indagini, però, il rapporto con la moglie si incrina, giorno dopo giorno, fino a quando durante una sparatoria lei non perde il bimbo che portava in grembo. Paola non vuole più vederlo, si allontana, Alessandro, si trasferisce nell’Unità di Intervento, ma scopre che i criminali stanno pianificando qualcosa di grosso. E lui non può stare fermo.

Anticipazioni terza puntata

Nella terza puntata di domenica 5 marzo al centro ci sarà una madre, disperata, che tenterà di gettarsi dal tetto del tribunale dei minori. Ma, fortunatamente, si riuscirà ad evitare il peggio. Intanto, Alessandro e Paola ritorneranno a collaborare insieme e ritroveranno il feeling, che durerà poco. Prima una notte di passione insieme, poi di nuovo l’allontanamento. Quanto all’indagine, invece, al porto verrà rubata una bisarca con i veicoli: Scudieri, dalle immagini, noterà una donna. La stessa che aveva visto al ristorante, dove c’era stata la sparatoria. E si rimetterà sulle tracce di quella banda. Riuscirà a trovare i componenti e a incastrarli?

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Resta con me sono disponibili in replica sul portale Rai Play (e gratuitamente). L’ultima puntata, lo ricordiamo, andrà in onda domenica 12 marzo: ci saranno colpi di scena?