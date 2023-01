Riccardo Cocchi ad Amici: chi è, età, carriera, chi è la moglie, vita privata, foto e Instagram

Riccardo Cocchi (Terni, 7 dicembre 1975) è un ballerino italiano di danze latino americane. È l`attuale campione del mondo di danze Latino Americane World Dance Council con Yulia Zagoruychenko.

Ha iniziato a studiare danza all’età di 6 anni, inizialmente il liscio e le danze standard. Solo una volta raggiunti i 12 anni ha iniziato lo studio delle danze latino americane con il professionista Sammy Stopford. Fra i suoi maestri anche l’ex campione del mondo Espen Salberg ed il pluricampione del mondo Donnie Burns. A partire dal 1998 è stato in coppia per 8 anni con Joanne Wilkinson vincendo tutti i titoli italiani più importanti (nella FIDS) ed arrivando a vincere anche varie competizioni europee fino a raggiungere il titolo mondiale IDSF presso Ostrava (Repubblica Ceca) nel 2005.

Nel 2007 cambia partner e inizia ad ottenere una serie di successi con Yulia Zagoruychenko rappresentando gli Stati Uniti. Insieme vinsero per la prima volta il campionato mondiale WDC (World Dance Council) nel 2010 e si riconfermarono anche nel 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 dominando le danze latino americane professionistiche per un intero decennio. Si ritira ai campionati mondiali nell’ottobre del 2019 a Miami.

Riccardo Cocchi (Terni, 7 dicembre 1976) e Yulia Zagoruychenko (Belgorod Russia, 11 settembre 1981), due vite unite dalla passione per le danze Latino Americane. Italia e Russia, solarità e rigore, hanno creato una coppia eccezionale 10 volte campioni del mondo della specialità. 13 anni fa la loro storia inizia nel Royal Albert Hall, in occasione degli International Championship 2007, nella stessa arena l’anno scorso hanno dato l’annuncio del loro ritiro dalle competizioni avvenuto a dicembre Miami dopo aver vinto l’ultimo mondiale.

Coppia prima nel ballo e poi nella vita privata, da giugno del 2017 Riccardo e Yulia sono marito e moglie . entrambi Da oltre 30 anni Yulia e Ricardo studiano danza. Yulia nel rigore della scuola russa, Riccardo in Italia a Terni dove la passione di mamma e papà hanno contagiato l’ “enfant prodige” . Come tanti ballerini, anche Riccardo, ha iniziato con il liscio unificato e ballo da sala, per poi scegliere definitivamente le danze Latino Americane che lo hanno portato ad essere il numero uno in Italia e nel mondo.

Riccardo Cocchi tiene un profilo Instagram, che non aggiorna dal 2016, in condivisione con la propria moglie Yulia Zagoroychenko. Il profilo è rintracciabile a @riccardoyulia.