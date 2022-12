Riccardo Cocciante, chi è la moglie Catherine Boutet: età, lavoro, figlio

Riccardo Cocciante stasera si trasformerà in ballerino e scenderà in pista, nel corso della finale di Ballando con le Stelle. E lo farà per celebrare il ventennale di Notre Dame de Paris. Lui, artista poliedrico, cantante, molto attivo anche in teatro, vestirà i panni di ballerino: riuscirà a convincere la temuta giuria e ad accumulare un bel tesoretto, che potrebbe aiutare una coppia in gara in difficoltà? Conosciamo meglio la moglie, Catherine Boutet, che è al fianco dell’artista da anni: sua compagna di vita e grande supporter.

Cosa sappiamo sulla moglie di Riccardo Cocciante

Si chiama Catherine Boutet la moglie di Riccardo Cocciante, il noto cantautore italiano nato a Saigon nel 1946, che con il suo musical Note Drame de Paris, di cui ne è il curatore artistico da anni, ha fatto la storia. La donna ha origini francesi, ma non sappiamo molto sulla sua vita privata e sul suo lavoro: preferisce tenersi lontana dal gossip, dalle pagine di cronaca rosa e dai pettegolezzi.

Il matrimonio

Sappiamo che i due si sono sposati nel 1983 e che dal loro amore è nato un ragazzo, che oggi ha 32 anni: lui si chiama David, ama la musica, suona la chitarra, ma lavora come grafico. David, che ormai è un uomo, non ha seguito del tutto le orme del papà: oggi vive a New York ed è sposato con Amanda Schram. La sua vita è lì, lontana dall’Italia.

Tutto su Catherine Boutet

Catherine Boutet è stata un’ex funzionaria di una casa discografica di Parigi. Ma non solo. La donna ha lavorato anche come attrice e i due, come ha raccontato Cocciante, si sono incontrati per caso. “Il nostro primo incontro è stato casuale. Lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York”. Da lì, però, non si sono mai più lasciati e hanno messo in piedi una bella famiglia.