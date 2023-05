Riccardo De Rinaldis Santorelli è fidanzato? Età e vita privata dell’attore

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del talk show condotto dalla bravissima Serena Bortone. A Oggi è un altro giorno sono previsti ospiti inediti, fra questi anche il celebre attore Riccardo De Rinaldis, una giovane star del cinema italiano. Proprio lui è l’attore protagonista in “Vivere non è un gioco da ragazzi”. Ma il giovane attore è fidanzato? Scopriamolo insieme!

La vita privata di Riccardo De Rinaldis

Riccardo De Rinaldis è molto riservato sulla sua vita privata e non si hanno molte informazioni in merito. Ha dichiarato di voler proteggere la sua privacy in più occasioni. Sappiamo soltanto che è stato fidanzato per un anno, dal 2019 al 2020 con l’attrice Jenny De Nucci, conosciuta sul set di Don Matteo. In un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Sto maturando e sono arrivato alla conclusione che le mie cose sono mie. Se poi escono, pace. Ma sui social non le pubblicherei più”. Ha continuato: “Ho anche archiviato tanti post per avere un profilo più professionale e meno personale: credo che attorno a un attore debba esserci del mistero”.

Le relazioni finite e i flirt dell’attore

La storia con Jenny De Nucci è stata una parentesi breve ma infuocata. I due sembravano innamoratissimi e avevano pubblicato moltissime foto insieme sui social. Un amore finito presto, durato appena un anno, e sembra che i due non parlino più. Non hanno mai chiarito i veri motivi della rottura, ma in un’occasione l’attore ha dichiarato: “Siamo molto giovani”. Pare che abbia avuto anche una storia con la cantante Ariete.

Riccardo De Rinaldis è fidanzato?

L’attore ha dichiarato che la sua vita è top secret. Tuttavia, sembra che abbia risposto a questa domanda in varie occasioni, affermando: “Sono single e felice“. Sarà vero o è semplicemente un modo per depistare il gossip? Non lo sappiamo, ma per adesso sembra che non ci sia una dolce metà al suo fianco. Forse rivelerà qualche dettaglio in più oggi a Serena Bortone?