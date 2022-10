Riccardo Scamarcio, è ritorno di fiamma con la moglie Angharad Wood? La rottura con Benedetta Porcaroli

Riccardo Scamarcio sarebbe tornato con l’ex moglie Angharad Wood, dopo la fine della presunta relazione con l’attrice italiana Benedetta Porcaroli. Già dai post della giovane star della serie televisiva “Baby”, si era inteso come l’amore con il noto attore italiano era finito. Il protagonista di “Tre metri sopra il cielo”, avrebbe deciso di fare un passo indietro nella propria vita sentimentale, decidendo di tornare al fianco della donna a cui è stato legato sentimentalmente per anni.

A riportare l’indiscrezione è Dagospia, attraverso le parole del proprio direttore Roberto D’Agostino: “Scamarcio è di nuovo single? Pare proprio sia tornato da Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia prima di mettersi con la Porcaroli”. Scamarcio non solo sarebbe tornato dall’ex moglie, ma anche dalla figlia avuta con la stessa donna. Donna, che come ricordiamo, venne lasciata proprio un anno fa per vederlo cimentarsi in una relazione con la Porcaroli.

La fine della relazione tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

L’attore di Trani l’aveva conosciuta sul set di “La scuola cattolica”, in cui i due attori avevano preso parte. Al momento, nessuno delle due celebrità ha confermato questa presunta fine del loro amore, in rumor che sono solo delle indiscrezioni provenienti dagli ambienti vicini a loro. A lasciare ulteriori dubbi su questa faccenda amorosa, ci pensa la Porcaroli con una recente dichiarazione pubblica: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

Parole che fanno pensare a una rottura definitiva tra i due noti attori italiani, in una storia nata sul set cinematografico de “La scuola cattolica” del regista Stefano Mordini, poi immortalato dai vari paparazzi che li hanno visti insieme. Una situazione che costrinse Scamarcio a lasciare la moglie.

Foto: Profilo Facebook @Riccardo Scamarcio