Claudia, chi è la ballerina di Amici 22: età, la sfida, Instagram, sostituirà Asia Bigolin?

La classe di Amici si è formata e la nuova edizione, ormai da diverse settimane, ha preso il via. Tra prime sfide, classifiche, esibizioni, inediti e artisti, volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno già giudicato gli allievi, tra ballerini e cantanti. Nel corso dell’ultima puntata pomeridiana abbiamo visto al centro dello studio Gianmarco, il ballerino del team di Alessandra Celentano, che è stato messo in sfida da Raimondo Todaro. Per il maestro di latino-americano Gianmarco, originario di Roma, potrebbe fare il comico. Ma non il danzatore.

La sfida di Gianmarco contro Claudia ad Amici

Gianmarco è stato messo in sfida. In casetta ha ricevuto la busta rossa, quella che tanto preoccupa i ragazzi. E nel corso della puntata è dovuto scendere giù, mettersi alla prova e ballare davanti a un giudice. La sua sfidante si chiama Claudia, è una ragazza solare e talentuosa.

Avrà la meglio quest’oggi nella sfida con l’altrettanto talentuoso Gianmarco? La risposta è no, Gianmarco ha vinto e si è impossessato, ancora una volta, della maglia: quel banco è suo.

Claudia viene fermata da Raimondo Todaro

Nonostante Claudia abbia perso la sfida, Raimondo Todaro ha deciso di fermarla. E di farle fare una settimana di prova in casetta. La giovane ballerina dovrà sostituire qualcuno? Prenderà il posto di Asia Bigolin, la danzatrice che Alessandra Celentano ha sempre criticato?