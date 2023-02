Richard Gere ricoverato per polmonite: come sta oggi

L’attore Richard Gere è stato ricoverato d’urgenza per un’infiammazione ai polmoni, ma l’allarme sembra essere rientrato. Il mondo del cinema è col fiato sospeso. Richard Gere è stato ricoverato in Messico a causa di una polmonite, mentre era in vacanza con la sua famiglia.

Il ricovero in Messico di Richard Gere

La notizia è stata riportata da TMZ, ma la testata americana aggiunge che la star di Hollywood si riprenderà presto, una volta terminate le cure necessarie. L’attore e la moglie Alejandra Silva si trovano in vacanza, in Messico, nelle vicinanze della località di Nuevo Vallarta, per festeggiare i 40 anni della moglie, concedendosi così un periodo di stacco dalla routine cittadina. Ma, secondo quanto riportato da TMZ c’è stato un piccolo inconveniente per la coppia.

Richard Gere, infatti, è stato portato in ospedale e ricoverato d’urgenza per una polmonite. La tosse con la quale era partito si è intensificata al punto da richiedere l’intervento di un medico. Fonti vicine ai due hanno rivelato alla testata americana che, una volta giunto in ospedale, l’attore è stato sottoposto a delle cure antibiotiche per attenuare l’effetto dell’infiammazione ai polmoni. Un ricovero che sarebbe durato solo una notte, ma non è chiaro quale sia stato il giorno preciso del ricovero e, secondo quanto appreso finora, il divo hollywoodiano è in netta ripresa dopo le dimissioni.

A confortare i tanti fan dell’attore ci ha pensato la moglie sui social. Alejandra su Instagram, infatti, ha raccontato che la vacanza in Messico è arrivata dopo ben tre settimane di malattia dell’intera famiglia, da cui tutti ne erano venuti fuori particolarmente debilitati. Ma l’ultima storia pubblicata fa tirare un sospiro di sollievo a tutti. Richard Gere, forse ancora debilitato, indossa una mascherina anche per evitare possibili ricadute o contagi da altri virus. Ma sembra stare bene, visto che è in compagnia del figlio e della moglie mentre si dirigono verso il mare. L’attore, dopo la disavventura, è tornato a godersi la vacanza in compagnia della famiglia.