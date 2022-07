Ricky Martin risponde alle accuse del nipote: ‘Gli auguro il meglio ma è stato devastante’

Il noto cantante Ricky Martin è uscito vincitore dalla causa che lo ha visto coinvolto in tribunale contro il nipote che lo accusava di molestie. Adesso che anche il nipote ha chiesto l’archiviazione delle denunce, la pop star — che finora non aveva rilasciato dichiarazioni, a parlare solamente il suo legale — è pronta ad esprimere il propri pensiero e nonostante lo spiacevole accaduto, Martin augura il meglio per suo nipote.

Il commento di Ricky Martin dopo l’archiviazione del caso

‘Grazie a Dio è stato provato che queste affermazioni erano false. È stato molto doloroso. È stato devastante per me, per la mia famiglia, i miei amici. Non lo auguro a nessuno’. Queste le prime dichiarazioni che la pop star ha rilasciato a Tmz.

Ma niente rancori per Ricky Martin che aggiunge ancora: ‘Alla persona che affermava queste sciocchezze, auguro il meglio. E vorrei che trovasse aiuto in modo che possa iniziare una nuova vita piena di amore, verità e gioia e non faccia del male a nessun altro. Ora la mia priorità è guarire’.

La musica

Quale migliore medicina per il cantante che vuole ripartire dalle proprie certezze se non la musica? ‘Non vedo l’ora di tornare sul palco. Non vedo l’ora di essere di nuovo davanti alle telecamere e…intrattenere! Che è cò che so fare meglio’, conclude il cantante.

I fan

Poi il pensiero di Ricky Martin vola dritto dritto ai suoi fan, agli amici e più in generale a coloro che lo hanno sempre sostenuto e che hanno creduto in lui, nella sua innocenza: ‘Grazie a tutti i miei amici. Grazie a tutti i fan che hanno sempre creduto in me. Non avete idea della forza che mi avete dato con ogni commento che avete scritto sui social media. Vi auguro amore e luce ed eccoci qui, con la stessa forza e passione. Dio vi benedica tutti’, conclude la pop star.