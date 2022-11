Ricky Memphis: chi è, età, carriera, film e serie tv, chi è la moglie, dove abita, figli, foto e Instagram

È un attore amatissimo, che recentemente abbiamo visto nella serie tv targata Netflix ‘Tutto chiede salvezza’. Stiamo parlando di Ricky Memphis, artista romano, che oggi si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Serena Bortone, nel corso della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’. Dalla carriera ai successi fino alla sfera sentimentale.

Dagli esordi al debutto di Ricky Memphis

Ricky Memphis, pseudonimo di Riccardo Fortunati, è nato a Roma il 29 agosto del 1968. Alla fine degli anni ’80 Ricky ha iniziato con le prime apparizioni televisive come ‘poeta metropolitano’, ospite sul palco del Maurizio Costanzo Show e in alcune puntate di DeeJay Television. Nel 1996, poi, è stato uno dei protagonisti del film Palermo Milano – Solo andata. Ma il successo, possiamo dire, è arrivato nel 2000, quando è stato uno dei protagonisti della serie TV, Distretto di Polizia.

I suoi film di successo al cinema e in tv

Ricky Memphis ha esordito come attore cinematografico nel 1991 con Ultrà di Ricky Tognazzi, per il quale ha vinto il premio come miglior attore non protagonista all’European Film Awards. Sul grande schermo, poi, ha interpretato vari film, anche d’autore come:

Pugni di rabbia

La scorta

Il branco

Vite strozzate

Paz

Immaturi

Ha lavorato anche al fianco di Claudio Amendola regista nel suo primo film dal titolo La mossa del pinguino, uscito nel 2014.

Chi è la moglie, figli

Dopo un matrimonio fallito, l’attore si è sposato con Alessia Cerasaro. E dall’amore sono nati due figli. Sappiamo che ha perso il padre in un incidente stradale quando aveva 4 anni e che insieme al collega Simone Corrente ha aperto a Roma due trattorie, che si trovano una a Testaccio e una nel quartiere Prati.

Instagram di Ricky Memphis

Ricky Memphis non ha un profilo Instagram ufficiale, ma diverse fanpage a suo nome. A dimostrazione che è molto amato dal pubblico per la sua simpatia e schiettezza.