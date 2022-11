Ricky Memphis, chi è la moglie Alessia Cerasaro: età, lavoro, figli e Instagram

Torna, come ogni giorno, l’appuntamento fisso e imperdibile con Serena Bortone e con la sua trasmissione che tiene compagnia al pubblico di Rai 1 a partire dalle 14. Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno anche l’attore romano Ricky Memphis, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera privata fino all’amore per la moglie Alessia Cerasaro, madre dei suoi due bambini.

Il matrimonio tra Ricky Memphis e Alessia Cerasaro

Dopo un matrimonio fallito, l’attore si è sposato con Alessia Cerasaro. E dall’amore sono nati due figli. Sappiamo che ha perso il padre in un incidente stradale quando aveva 4 anni e che insieme al collega Simone Corrente ha aperto a Roma due trattorie, che si trovano una a Testaccio e una nel quartiere Prati.

I due sono convolati a nozze nel 2000, vivono a Roma e dal loro grande amore, come anticipato, sono nati due figli: Francesco, venuto al mondo nel 2005, e Maria nel 2013. La donna è molto riservata, lontano dal gossip e dai social, ma sappiamo che è un’attrice e che condivide con il marito la passione grande per la recitazione.

Cosa sappiamo su di lei

Alessia Cerasaro e Ricky Memphis, infatti, si sono conosciuti sul set di Distretto di Polizia. Lei lavorava come aiuto regista, quindi dietro le quinte. La donna, tra l’altro, ha preso parte a molte produzioni televisive sul grande e piccolo schermo ed è stata prima assistente alla regia di Paz, film del 2002 in cui ha recitato anche il marito. Nel 1993, invece, Cerasaro ha ricoperto il ruolo di protagonista nel cortometraggio Cupido progettato dall’attore Giorgio Tirabassi.

Insomma, una donna che lavora dietro le quinte, lontana dai riflettori e riservata. Lei, infatti, spulciando in rete, non compare sui social, proprio come il marito. Entrambi preferiscono concentrarsi sul lavoro e sulla famiglia.