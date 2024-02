Risultati Fantasanremo 2024, chi ha vinto? La diretta con i punteggi aggiornati dell’ultima serata

Con la fine del Festival di Sanremo si è concluso anche il FantaSanremo, il gioco “parallelo” che da qualche anno a questa parte ha conquistato davvero tutti. Al pari dello show principale condotto da Amadeus.

Adesso infatti c’è attesa per capire e conoscere la classifica finale della versione fantasy sanremese. Fin qui, c’è da dire, abbiamo assistito a diverse sorprese sia per quanto riguarda i cantanti in testa in queste serate, sia, viceversa, per quelli rimasti indietro nella graduatoria. Quelli, verrebbe da dire, che forse non hanno preso troppo sul serio il gioco (in fondo dovevano cantare solo sul palco dell’Ariston, che sarà mai!). Scherzi a parte, ovviamente, all’appello mancava comunque la serata della finalissima. Che, citando un celebre programma tv, potrebbe aver “confermato o ribaltato il risultato”.

La situazione prima della finale al FantaSanremo

Diverse fin qui le certezze tra i cantanti in gara. Tra queste senza dubbio Dargen D’Amico, sempre in testa e superato soltanto dopo la serata cover dai La Sad (altra rivelazione di quest’anno in tutti i sensi), oppure i Negramaro che forse non tutti si sarebbero aspettati di vedere così in alto. Quindi, rimanendo tra le prime posizioni, BigMama, ottima la scelta per chi l’ha messa in squadra, Il Tre, bene anche il rapper di Roma, e Renga e Nek.

Venendo ai “peggiori” di questo FantaSanremo, la grande delusione è forse rappresentata da Irama, che alla vigilia della finale occupava l’ultimo gradino della graduatoria. Poi Alessandra Amoroso ma qui il discorso è differente perché tanti l’hanno scelta in ottica classifica finale sperando in un extra bonus. Molto in basso anche Clara e Gazzelle, così come i Santi Francesi, la Mannoia e Mahmood. Tra questi, sicuramente, in molti speravano in un loro cammino fantasanremese molto differente.

Risultati FantaSanremo: la classifica dopo la finale, chi ha vinto

Adesso è il momento di scoprire chi ha vinto. La classifica finale degli artisti del FantaSanremo, così come quella definitiva della SuperLega, saranno resi noti non appena disponibili.

Ricarica la pagina per aggiornare

Classifica finale SuperLega

In aggiornamento

Cosa si vince al FantaSanremo 2024? Premi

Ricordiamo che il gioco in sé non porta a vincere un qualche tipo di premio se non quello della “soddisfazione” di aver trionfato tanto nelle leghe nazionali quanto, soprattutto, in quelle private dove chiaramente i giocatori sono stati liberi di mettere in palio o meno trofei o premi di altra natura. Diverso è però il discorso per quanto riguarda le varie leghe di alcuni brand dove, sempre in autonomia, potrebbero essere stati messi in palio dei riconoscimenti particolari per i vincitori.