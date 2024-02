Risultati FantaSanremo terza puntata: bonus e malus, punti aggiornati, classifica Super Lega

Prosegue di pari passi al Festival anche il FantaSanremo 2024. Dopo le prime due serate Dargen D’Amico conduceva la classifica generale tra i cantanti: ma cosa sarà successo nel terzo appuntamento? Vediamo tutti i punteggi aggiornati.

Il FantaSanremo è ormai un’assoluta certezza. Anche quest’anno sono milioni gli iscritti al fantasy game, trasposizione canora del famoso Fantacalcio. Quest’anno la grande novità è stata rappresentata dall’applicazione per gli smartphone, sicuramente più funzionale rispetto al sito internet, unico modo in cui era possibile giocare fino allo scorso anno. Tantissime le squadre iscritte tra le leghe private tra amici e quelle nazionali, che vedono in gara anche alcune tra le pagine Instagram più seguite del web.

Chi sono i cantanti migliori al FantaSanremo di quest’anno

Sicuramente, alla vigilia della puntata di ieri sera, un nome su tutti si stava distinguendo nel gioco: quello di Dargen D’Amico capace di mettere assieme ben 210 punti in sole due puntate. Bene anche Loredana Berté che si sta dimostrando tra le migliori non solo nelle classifiche ufficiali ma anche nella versione ‘fanta’ del Festival.

Sul gradino più basso del podio c’era invece Big Mama, quindi i Bnkr44 quarti. In fondo alla classifica invece Alessandra Amoroso, Sangiovanni, Irama e anche Fiorella Mannoia, solo per fare qualche esempio. Ma cosa è successo invece nella terza puntata? Quali sono stati i migliori dal punto di vista fantasanremese?

FantaSanremo, i punteggi aggiornati dopo la terza puntata

Ricordiamo che nella serata di ieri sono stati soltanto 15 i cantanti in gara, ovvero coloro che mercoledì si erano limitati a presentare i loro colleghi. Per poi scambiarsi i ruoli. Dal punto di vista del FantaSanremo comunque tutti e 30 i big in gara, anche senza esibirsi direttamente, hanno avuto la possibilità comunque di racimolare bonus (ma anche malus) contribuendo così ad aggiornare la classifica.

Se non vedi i risultati ricarica la pagina. La classifica della terza puntata sarà inserita non appena i dati saranno disponibili

Classifica SuperLega: chi è in testa dopo la terza serata

In aggiornamento